Naujasis Ukrainos premjeras – buvęs energetikos įmonės vadovas, kuriam pavesta išgyventi žiemą

48-erių buvęs „Naftogaz“ vadovas, dažniausiai matomas su apvaliais akiniais plonuose rėmeliuose, užtikrino neprtraukiamą didžiausios Ukrainos valstybinės dujų bendrovės veiklą, Rusijai bombarduojant energetikos sistemą.
Jo paskyrimą premjeru ketvirtadienį patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliuose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Mychailo Fedorovo atleidimo vykdant vyriausybės pertvarką.
Politikos naujoko S. Koreckio pasirinkimas premjeru pabrėžia didėjantį susirūpinimą Kyjive dėl šalies gebėjimo atlaikyti dar vieną Rusijos smūgių energetikos sistemai žiemą.
Po M. Fedorovo atleidimo – protestai ir V. Zelenskio siūlymas: buvęs gynybos ministras jo nepriėmė
„Mūsų pagrindinė užduotis – visapusiškai aprūpinti Ukrainos gynybos pajėgas ir išplėsti Ukrainos gynybos pramonę“, – sakė S. Koreckis po išrinkimo.
„Rengiame šalį žiemai ir remiame Ukrainos piliečius bei verslą“, – pridūrė jis.
Rusijos smūgiai į Ukrainos energetikos tinklą nutraukė elektros tiekimą ir šildymą milijonams žmonių žiemą, kai temperatūra nukrito iki 20 laipsnių šalčio. Pasak Pasaulio banko, smūgiai sunaikino objektus visoje šalyje, žala siekia apie 90 mlrd. dolerių.
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S. Koreckio rėmėjai giria jo vaidmenį praėjusią žiemą vadovaujant „Naftogaz“, kai jos objektai buvo smarkiai atakuojami.
„Ši patirtis yra nepaprastai vertinga dabar, kai Ukraina ruošiasi žiemai, kuri gali būti sunkiausia mūsų istorijoje“, – po susitikimo su juo sakė parlamento narys Davidas Arachamija, vadovaujantis valdančiajai parlamento frakcijai.
Tačiau S. Koreckį, kaip veiksmingą vadovą, palaikiusi opozicijos įstatymų leidėja Inna Sovsun teigė, kad jis gali būti laikomas atsakingu už pirmtakų nesėkmes.
„Žiemos sezonas ateis po trijų mėnesių, tad laiko akivaizdžiai nepakanka. Viskas, ką galima padaryti, jau padaryta“, – sakė ji.
Krizių valdytojas
Vedęs ir vieną dukrą turintis S. Koreckis karjeros laiptais kopė privačiame sektoriuje. „Interfax-Ukraine“ teigimu, jis pakilo iš žemesnių pareigų degalų bendrovėje „Continuum Group“ iki generalinio direktoriaus. Jis taip pat įkūrė kavinių tinklą „Idealist Coffee“, jo žalią logotipą galima matyti visur Kyjive.
Šalies politikos dėmesio centre S. Koreckis atsidūrė 2022 m., kai perėmė valstybinę naftos bendrovę „Ukrnafta“, persekiojamą kaltinimų korupcija ir laikomą oligarcho Igorio Kolomoiskio įtakoje, sakė politikos analitikas Volodymyras Fesenka.
„Jam pavyko įvesti tvarką bendrovėje, (...) tada žmonės iš tikrųjų pradėjo pastebėti S. Koreckį“, – teigė jis.
Vėlesnis vadovavimas „Naftogaz“ tik sustiprino jo reputaciją. Prezidentas V. Zelenskis jį laiko krizių valdytoju, sakė V. Fesenka.
Ministras pirmininkas paprastai neturi jokios įtakos karo, kuriam vadovauja prezidentas ir kariuomenės vadai, eigai, tačiau jam pavesta prižiūrėti vidaus teisės aktus ir kasdienį vyriausybės valdymą.
Nuolatinis dialogas
Ukrainos energetikos sektorių praėjusiais metais supurtė kaltinimai dėl didžiulės korupcijos schemos, kurioje dalyvavo kai kurie pagrindiniai V. Zelenskio padėjėjai ir ministrai. Ši pelninga pramonė daugelį metų buvo laikoma kamuojama kyšininkavimo.
S. Koreckis plačiai laikomas turinčiu švarią reputaciją, sakė keli Ukrainos kovos su korupcija sluoksnių atstovai.
Anksčiau jis daugiausia vengė politikos, nepaisant sklandžiusių gandų, jog per ankstesnes pertvarkas siekė energetikos ministro posto.
Galbūt dėl to jis ir buvo patrauklus V. Zelenskiui, kartais mėgstančiam pasirinkti technokratus, o ne politikos sunkiasvorius, ir sulaukusiam kaltinimų, kad nustumia į šalį žmones, kurie laikomi pernelyg ambicingais ar potencialiais varžovais.
Pasak V. Fesenkos, S. Koreckis atitinka šį profilį, jis yra politiškai neutralus. Tačiau politinio nuovokumo stoka gali tapti iššūkiu. Karui užsitęsus, vėl išryškėjo politinės vidaus kovos ir visuomenės nepasitenkinimas.
S. Koreckiui teks kovoti vis labiau įtemptoje aplinkoje ir bendrauti su skirtingomis politinėmis frakcijomis parlamente.
Pastaruoju metu vyriausybei tapo vis sunkiau priimti įstatymus parlamente, daugiausia lojaliame V. Zelenskiui. Aukščiausiosios Rados pasipriešinimas reformoms, reikalingoms tarptautiniam finansavimui gauti, šį pavasarį beveik sužlugdė paramos paketus. Karo išvarginti įstatymų leidėjai skundėsi bendravimo stoka su S. Koreckio pirmtake Julija Svyrydenko, pareigas ėjusia tik metus.
Tikėtina, kad įstatymų leidėjai nedelsdami mes iššūkį S. Koreckiui dėl prieštaringai vertinamo gynybos ministro Mychailo Fedorovo atleidimo. Pastarojo atleidimas sukėlė protestus ir paskatino vieną valdančiosios frakcijos parlamentarą atsistatydinti, tad neaišku, ar jo komanda surinks pakankamai balsų parlamente.