„Mes kovojame už laisvę ir demokratiją. Žmonės daro tai, ką nori. Norėjo išeiti – ir teisingai padarė. Aš suprantu, girdžiu ir reaguoju į tai, ką sako visuomenė“, – pareiškė V. Zelenskis.
Jis patikino, kad valdžia yra pasirengusi reaguoti į piliečių reikalavimus. Pasak V. Zelenskio, M. Fedorovas liks prezidento komandoje, tačiau apie konkrečias jo pareigas bus paskelbta vėliau.
Kyjive žmonės susirinko į M. Fedorovą palaikančią akciją. Protestai taip pat vyko Lvive, Odesoje ir Charkive, o jų dalyviai skandavo buvusio Gynybos ministerijos vadovo pavardę.
Įvardijo galimas gynybos ministro pasitraukimo priežastis: V. Zelenskis pradeda daryti klaidas
Liepos 16 dieną Ukrainos Aukščiausioji Rada turi balsuoti dėl kelių ministrų paskyrimo naujoje Serhijaus Koreckio Vyriausybėje. Gynybos ministro poste M. Fedorovą gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.
Per liepos 16 dieną surengtą spaudos konferenciją M. Fedorovas pareiškė, kad Ukraina turi pakeisti šalies ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Oleksandrą Syrskį, kad galėtų „nugalėti priešą asimetriškai“.
Taip buvęs ministras paaiškino konfliktą su O. Syrskiu, apie kurį anksčiau rašė leidinys „Ukrainska pravda“.
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M. Fedorovas taip pat pranešė jau gavęs kelis darbo pasiūlymus. Vieną jų pateikė JAV bendrovės „Palantir“ savininkas Alexas Karpas.
Oleksandras SyrskisVolodymyras ZelenskisUkraina
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