R. Sikorskis pareiškė žinantis, ką planuoja V. Putinas

Pasak R. Sikorskio, Varšuva atidžiai stebi Kremliaus veiksmus ir neatmeta scenarijaus, kad Rusija mėgins susikurti pretekstą eskalacijai.
„Pats (Vladimiras – red. past.) Putinas maždaug prieš mėnesį pasakė kažką panašaus. Jis teigė, kad jei NATO valstybė narė mus užpuls, mes atsakysime.
Todėl įtariame, kad jis planuoja parengti ukrainietiškus dronus ir panaudoti juos atakai prieš NATO valstybę narę arba pačią Rusiją, o vėliau į tokią ataką atsakyti“, – tikino Lenkijos užsienio reikalų ministras.
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Lenkijos užsienio reikalų ministras mano, kad panašius metodus autoritariniai režimai istorijoje naudojo ne kartą.
„Tokie režimai visada taip elgiasi. Priminsiu 1939 m. Glivicų provokaciją, kai Abvero agentai, persirengę Lenkijos kariais, užėmė radijo stotį tuometinio Reicho teritorijoje. Mūsų žinia Vladimirui Putinui yra tokia: mes žinome, ką jūs planuojate. Nedarykite to“, – pabrėžė R. Sikorskis.
Kartu jis pažymėjo, kad, jo nuomone, Rusija šiuo metu neturi pakankamų pajėgumų tiesiogiai pulti Lenkiją, tačiau gali imtis įvairių provokacijų.
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Anksčiau Vakarų žiniasklaida pranešė, kad JAV perspėjo Lenkijos valdžią apie galimą Rusijos ginkluotą provokaciją.
Remiantis šiais pranešimais, Rusija galėtų svarstyti tokį scenarijų kaip būdą patikrinti NATO ryžtą vykdyti kolektyvinės gynybos įsipareigojimus.
R. Sikorskis jau anksčiau įspėjo apie galimą Rusijos provokaciją prieš Lenkiją. Jis tvirtino, kad Varšuva turi žvalgybinės informacijos apie Maskvos planus ir paragino Rusiją nevykdyti priešiškų veiksmų.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad jo šalis rengiasi „įvairiems scenarijams“, augant diskusijoms apie galimą Rusijos provokaciją, ir pridūrė, kad artimiausi mėnesiai gali būti „kritiškai svarbūs“.
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