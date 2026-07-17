Andy Burnhamas išrinktas naujuoju Leiboristų partijos lyderiu: turėtų tapti JK premjeru
2026 m. liepos 17 d. 14:36
Penktadienį patyręs Jungtinės Karalystės politikas Andy Burnhamas buvo patvirtintas naujuoju valdančiosios Leiboristų partijos lyderiu ir dabar turėtų tapti kitu Didžiosios Britanijos ministru pirmininku.
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„Kadangi nėra jokio kito tinkamo kandidato, man garbė paskelbti, kad teisėtai išrinktas Leiboristų partijos lyderis yra Andy Burnhamas“, – specialioje partijos konferencijoje sakė vidaus reikalų ministrė Shabana Mahmood.