B. Nadeždinui – nemalonumai Rusijoje: gavo baudą

63 metų B. Nadeždinas, atviras Rusijos karo su Ukraina kritikas, buvo apkaltintas 2023 m. paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame matyti velionis opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, Rusijoje laikomas ekstremistu.
Prieš posėdį B. Nadeždinas, anksčiau turėjęs širdies problemų, pamatavo savo kraujospūdį ir paaiškėjo, kad jis itin aukštas. Paramedikai įėjo į salę ir atliko jam kardiogramą apie 12 val., maždaug po valandos, kai advokatai iškvietė greitąją pagalbą.
Nepaisant advokatų prašymų, teisėjas neatidėjo nuosprendžio ir pripažino jį kaltu dėl „ekstremistinių simbolių“ demonstravimo bei skyrė 1000 rublių (13 JAV dolerių) baudą. Maksimali bausmė už šį nusikaltimą – 15 dienų kalėjimo.
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B. Nadeždinas nesąmone pavadino jam iškeltą bylą ir perspėjo, kad tiesiog mirs, jei bus dėl šio kaltinimo įkalintas.
„Džiaugiuosi, kad esu gyvas (...) Mes gyvename pasiligojusioje valstybėje“, – sakė jis po nuosprendžio paskelbimo.
B. Nadeždinas yra vienas iš nedaugelio antikarinių politikų, vis dar gyvenančių Rusijoje. Prieš areštą pirmadienį jis vykdė kampaniją savo Mytiščių rajone, siekdamas kandidatuoti per rugsėjo mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus.
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Trečiadienį interviu naujienų agentūrai AFP jis sakė, kad valdžios institucijos pateikė kaltinimus, susinervinusios dėl jo populiarumo.
Rusija triuškina disidentus nuo 2022 m., kai užpuolė Ukrainą, įkalina arba skiria baudas visiems, kurie pasisako prieš karą ar Kremlių.
B. Nadeždinas buvo Rusijos parlamento narys 1999–2003 m., vėliau – miesto tarybos narys savo gimtajame Dolgoprudno mieste netoli Maskvos.