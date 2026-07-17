D. Trumpas viešai kreipėsi į JAV: vėl prabilo apie sukčiavimą per rinkimus

Geriausiu eterio laiku transliuotoje kalboje D. Trumpas pareiškė, kad JAV rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje.
„Mums daugiau niekada nereikės stebėti, kaip klastojami rinkimų rezultatai“, – sakė D. Trumpas, omenyje turėdamas savo pralaimėjimą 2020 m. rinkimuose demokratui Joe Bidenui.
D. Trumpas pareiškė, kad ketina išslaptinti žvalgybos informaciją, be kita ko, rodančią, kad Kinija neteisėtai įsigijo 220 milijonų JAV rinkėjų duomenų.
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„Per kelerius metus, pradedant nuo 2020 m. rinkimų ciklo, Kinijos Liaudies Respublika įvykdė, kaip manoma, didžiausią rinkimų duomenų nutekinimą istorijoje“, – kalbėdamas iš Baltųjų rūmų sakė jis.
D. Trumpas taip pat teigė, kad keturiose valstijose balsuoti yra užsiregistravę daugiau nei 250 tūkst. asmenų, kurie nėra JAV piliečiai.
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Tada jis užsipuolė JAV transliuotojus, kurie atsisakė pertraukti savo programas, kad tiesiogiai transliuotų jo kalbą, paminėdamas „ABC“ ir „NBC“ bei be jokio pagrindo užsimindamas, kad ir jie dalyvavo mėginant suklastoti rinkimų rezultatus.
„Jie ir kiti žiniasklaidos atstovai yra sąmokslo dalis, – sakė D. Trumpas. – Dėl tokio sukčiavimo jie turėtų prarasti licencijas.“
D. Trumpo teiginys, kad 2020 m. rinkimai buvo „suklastoti“, niekada nebuvo pagrįstas jokiais įrodymais. Sprendimas, kad juose buvo sukčiaujama, siekiant nulemti jų rezultatą, nebuvo priimtas nė vienoje iš daugiau nei 60 teismo bylų – nieko panašaus nebuvo nustatyta ir atlikus balsų perskaičiavimą, auditą bei jo paties Teisingumo departamento tyrimą.
Nepagrįsti teiginiai
D. Trumpas buvo pažadėjęs „svarbių naujienų“ dėl rinkimų saugumo, tačiau analitikai teigė, kad didžiojoje savo kalbos dalyje jis tiesiog kartojo seną arba nepagrįstą informaciją.
Rinkimų teisės ekspertas iš Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) Rickas Hasenas tai pavadino „tais pačiais senais, nepagrįstais ir stebėtinai silpnais teiginiais apie JAV rinkimų pažeidžiamumą“.
„Tai buvo nuvalkiota kalba, kupina pakartotinai pateiktų ir paneigtų teiginių, – sakė R. Hasenas. – Nemanau, kad tai kaip nors pakeis JAV rinkimų procesą.“
Klausimams, kuriems rinkėjai, atrodo, skiria daugiau dėmesio, pavyzdžiui, karui su Iranu ir ekonomikai D. Trumpas skyrė labai nedaug laiko.
Demokratai apkaltino D. Trumpą bandymu pakirsti pasitikėjimą artėjant lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimams, kuriuose respublikonai baiminasi, kad jo nepopuliarumas gali jiems kainuoti Kongreso kontrolę.
Senato demokratas Dickas Durbinas šią kalbą pavadino „pavojingu bandymu atgaivinti paneigtus melus, siekiant pakenkti būsimiems rinkimams dar prieš tai, kai bus atiduotas bent vienas balsas“.
Buvęs D. Trumpo Baltųjų rūmų teisininkas Ty‘jus Cobbas teigė, kad ši kalba, atrodo, buvo skirta pagrįsti būtinybę dėl rinkimų paskelbti nepaprastąją padėtį.
„Manau, kad šio vakaro kalba skirta sustiprinti argumentą, jog jam reikia paskelbti nepaprastąją padėtį rinkimų metu arba maždaug tuo metu“, – televizijos kanalui PBS sakė T. Cobbas, pridurdamas, kad, jo nuomone, tai, kad rinkimų punktuose matysime imigracijos pareigūnus, yra „beveik neabejotinas dalykas“.
D. Trumpas spaudžia įstatymų leidėjus dar iki vidurio kadencijos rinkimų priimti įstatymą „SAVE America Act“, tačiau net jo paties partijos nariai rodo mažai susidomėjimo šiam pasiūlymui.
Pagal šį įstatymo projektą, norint užsiregistruoti balsuoti, būtų reikalaujama balsavimo vietose pateikti pilietybės įrodymą – tai jau numatyta galiojančiuose įstatymuose, reglamentuojančiuose federalinius ir valstijų rinkimus – bei asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, o balsavimui paštu būtų nustatyti nauji apribojimai.
Jis taip ir nepripažino pralaimėjęs 2020 m. rinkimus. Praėjus keliems mėnesiams po anų rinkimų, jis paragino savo rėmėjus vykti į Vašingtoną, o 2021 m. sausio 6 d. minia šturmavo JAV Kongreso rūmus.
Jei demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę, D. Trumpui gali grėsti trečiasis apkaltos procesas. Per pirmąją kadenciją jam du kartus buvo iškelta apkaltos byla, be kita ko, dėl įtariamo kurstymo surengti sausio 6-osios išpuolį.
Jo paskutinė svarbi kalba tautai per televiziją buvo transliuota balandžio 1 d., kai jis pirmą kartą viešai išsamiai pagrindė karą su Iranu, tai padarydamas praėjus daugiau nei mėnesiui nuo JAV ir Izraelio karinės operacijos pradžios.