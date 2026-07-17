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E. Macronas perspėjo dėl artėjančių Prancūzijos prezidento rinkimų

2026 m. liepos 17 d. 17:36
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad reikėtų laikytis atsargumo dėl apklausų, prognozuojančių kraštutinių dešiniųjų kandidatės Marine Le Pen pergalę kitais metais vyksiančiuose rinkimuose, kuriuose bus renkamas jo įpėdinis.
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„Būkite atsargūs dėl apklausų“, – bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu sakė E. Macronas.
„Pasitikėkite Prancūzijos žmonėmis, ne visada prognozuokite, kad jų laukia blogiausia“, – pridūrė jis.
Emmanuelis MacronasPrancūzijaMarine Le Pen

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