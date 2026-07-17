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JAV griežtina vizų taisykles užsienio studentams ir žurnalistams

2026 m. liepos 17 d. 08:31
Kad pažabotų tariamą „piktnaudžiavimą vizomis“, Jungtinės Valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė ketvirtadienį paskelbė naujas taisykles, kuriomis remiantis, studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios ne daugiau kaip ketverius metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratęsimo.
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Pasak D. Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios.
„Jau dešimtmečius užsienio studentai priimami į JAV neribotam laikui“, – „The Wall Street Journal“ citavo krašto saugumo sekretorių Markwayne‘ą Mulliną. Tai esą „tūkstančiams žmonių leido piktnaudžiauti mūsų imigracijos sistema, nuolat registruojantis studijų programose, kad išvengtų išvykimo iš JAV“.
Įvedus vizų apribojimus, vyriausybė vėl galės „tinkamai tikrinti, vertinti ir stebėti“ užsieniečius JAV“, teigė M. Mullinas. Jungtinėse Valstijose pastaruoju metu studijavo daugiau nei 1,1 mln. užsienio studentų – tiek, kiek nė vienoje kitoje pasaulio šalyje.

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Naujosios taisyklės kelia problemų visų pirma tiems, kurių studijų programa JAV trunka ilgiau nei ketverius metus. Pagal naujas taisykles jie turės galimybę kreiptis dėl vizos pratęsimo. Tačiau neaišku, ar atsakymas bus teigiamas. Tai paveiktų, pavyzdžiui, studentus, kurie po studijų ketina tęsti studijas doktorantūroje.
Naujosios taisyklės taip pat palies daugiau nei 1,5 tūkst. JAV akredituotų užsienio žurnalistų. Dauguma šių korespondentų dirba sostinėje Vašingtone. Iki šiol JAV žurnalistams paprastai išduodavo vizas iki penkerių metų, o dabar leidimas dirbti bus ribojamas iki maždaug aštuonių mėnesių.
Tiesa, Jungtinėse Valstijose bus galima kreiptis dėl vizos pratęsimo. Tačiau žiniasklaidos organizacijos baiminasi, kad dėl to padidės spaudimas skelbti D. Trumpui palankesnę informaciją. Kinijos žurnalistams išduodamos vizos bus apribotos tik iki 90 dienų.
Organizacija „Reporteriai be sienų“ išreiškė „pasipiktinimą“ ir įspėjo dėl spaudos laisvės ribojimo.
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JAV vyriausybė vizų sugriežtinimo planus pristatė praėjusį rugpjūtį. Tuomet, nepateikiant jokių įrodymų, buvo teigiama, kad senosios vizų taisyklės „kelia saugumo riziką, mokesčių mokėtojams sukelia milžiniškas išlaidas ir diskriminuoja JAV piliečius“.
Naujosios taisyklės penktadienį turėtų būti paskelbtos JAV Federaliniame oficialiajame leidinyje ir įsigaliotų po 60 dienų, t. y. rugsėjo 15 d.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)vizos
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