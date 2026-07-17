K. Nawrockis vetavo civilinės partnerystės įstatymo projektą

Lenkija, kartu su Bulgarija, Rumunija, Slovakija ir Lietuva, yra viena paskutiniųjų Europos šalių, kuriose dar nėra įteisintos tos pačios lyties asmenų santuokos ar civilinės partnerystės.
Šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas Lenkijos parlamentui praėjusį gruodį, buvo skirtas nustatyti „artimiausio asmens statusą“, kuriuo galėtų pasinaudoti nesusituokę partneriai, įskaitant tos pačios lyties asmenų poras.
Tokios partnerystės suteiktų kai kurias teises, kurios pagal Lenkijos įstatymus šiuo metu yra numatytos tik susituokusioms poroms: pavyzdžiui, bendros nuosavybės teises, teisę susipažinti su kito partnerio medicinine informacija ir laidojimo teises.
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„Visada pabrėžiau, kad niekas, kas yra pusiau santuoka, mano paramos nesulauks“, – platformoje „X“ teigė Lenkijos prezidentas.
„Kaip Konstitucijos sergėtojas negaliu sutikti su sprendimu, kuris lemtų santuokos, apibrėžtos kaip moters ir vyro sąjunga, ypatingo statuso praradimą“, – pridūrė jis.
Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad „artimiausių asmenų“ sąjungos nebūtinai turi būti tarp romantinių partnerių, bet gali apimti ir kaimynų ar šeimos narių sąjungas.
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Prezidento veto teoriškai gali būti atmestas, tačiau tam reikėtų trijų penktadalių balsų daugumos parlamento žemutiniame rūmuose. Lenkijoje tokia dauguma surenkama labai retai.
Vadina „panieka žmonių teisei į laimę“
Tarptautinės lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir interseksualų asociacijos (ILGA) duomenimis, Lenkija nuolat atsiduria tarp blogiausių šalių Europoje pagal LGBTQ teisių užtikrinimą.
Prieš praėjusių metų Lenkijos parlamento rinkimus D. Tusko vadovaujama proeuropietiška pilietinė koalicija pažadėjo per pirmąsias 100 dienų valdžioje pateikti įstatymo projektą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės.
Tačiau dėl to, kad partijai teko dirbti kartu su konservatyvesniais koalicijos partneriais ir bendradarbiauti su K. Nawrockiu, daugelio socialinių klausimų, susijusių su rinkimų kampanijos pažadais, derybos užtruko ilgiau, o balsavimas dėl jų buvo atidėliojamas.
Prezidentui paskelbus veto, D. Tuskas platformoje „X“ K. Nawrockio poziciją sukritikavo kaip „paniekos žmonėms ir jų teisei į laimę bei normalų gyvenimą išraišką“.
Lenkijos konservatoriai, kurių daugelis glaudžiai susiję su Katalikų Bažnyčia, jau ilgą laiką aršiai kritikuoja bet kokios LGBTQ teises ginančias priemones, vadindami jas „socialinių lyčių ideologija“, kurią esą remia destruktyvios užsienio jėgos.
Tačiau pastaraisiais metais Lenkijos visuomenės nuomonė šiuo klausimu smarkiai pasikeitė.
Praėjusiais metais valstybinė tyrimų agentūra CBOS nustatė, kad tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimui pritaria 62 proc. lenkų. Tai didžiausias šios priemonės palaikymo lygis per visą istoriją.
Vis dėlto prezidentas, kurio santykiai su valdančiąja koalicija yra įtempti, tarp savo kritikų jau pelnė su opozicija į kompromisus neinančios „veto mašinos“ reputaciją.
Birželį mažiau nei metus prezidento pareigas ėjęs K. Nawrockis jau spėjo sumušti visų Lenkijos prezidentų veto rekordą.
Katalikiška šalis
Pareikšdamas savo veto K. Nawrockis „atsuko nugarą dviem milijonams žmonių, šiandien gyvenančių neformaliuose santykiuose“, sakė šį įstatymo projektą parėmusios Lenkijos kairiųjų partijos („Lewica“) atstovė Katarzyna Kotula.
Ji atkreipė dėmesį, kad Lenkija po Europos Teisingumo Teismo (ETT), o vėliau ir savo Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimų pradėjo pripažinti kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas.
„Tai yra dalykas, kurį, kaip vyriausybės įgaliotinė lygybės klausimais, ketinu įgyvendinti“, – sakė ji.
Lenkijos asociacijos apskaičiavo, kad užsienyje santuoką sudarė nuo 30 iki 40 tūkst. Lenkijos piliečių.
Pasak jų, po ETT sprendimo dabar turėtų padaugėti porų, besikreipiančių dėl įteisinimo į Lenkijos savivaldybes.
Tradiciškai katalikiška Lenkija vis dar neįgyvendino socialinių ir pasaulietinių reformų, kurios nuo šio amžiaus pradžios jau seniai įgyvendintos daugelyje kitų Europos šalių.
Lenkijoje tik santuoka įteisina dviejų žmonių – ir išimtinai priešingos lyties asmenų – sąjungą, o šalies 2021 m. priimtas abortų įstatymas laikomas vienu griežčiausių Europoje.
Nutraukti nėštumą ligoninėse moterys gali tik seksualinio smurto, kraujomaišos arba tiesioginės grėsmės motinos gyvybei ar sveikatai atvejais. Pagalba atliekant abortą baudžiama trejų metų laisvės atėmimu.
Lietuvos Konstitucinis Teismas (KT) 2025 m. balandžio 17 d. paskelbė, kad tai, jog šalyje nėra įteisinta partnerystė tarp tos pačios lyties asmenų, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui.
KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters. Teismas savo nutarime akcentavo, kad, atsižvelgiant į tai, jog partnerystė Lietuvoje nėra įteisinta daugiau nei 20 metų, poros dėl partnerystės įregistravimo gali kreiptis į teismus.
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