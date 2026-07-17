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Per šaudymą Danijoje vienas žmogus žuvo ir vienas buvo sužeistas

2026 m. liepos 17 d. 20:10
Penktadienį Danijoje užpuolikui apšaudžius pareigūnus, atvykusius reaguojant į pranešimą apie gaisrą pastate, vienas žmogus žuvo, buvo sužeistas policininkas, pranešė policija.
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Šaulys buvo sunkiai sužeistas, kai policija atsakė ugnimi, ir buvo nuvežtas į ligoninę. Jo pasalos motyvas šiuo metu nežinomas ir jis nebuvo iš karto identifikuotas.
Incidentas įvyko šiaurinio Nioresundbiu (Nørresundby) miesto pramoninėje zonoje.
„Nusikaltimo vietoje buvęs civilis vyras ir policininkas buvo pašauti. Civilis asmuo mirė. Sužeisto policininko būklė stabili“, – pranešė regiono policija.
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„Kol kas nežinome tikslių aplinkybių, įskaitant šaudymo priežastį. Tai ir siekia išsiaiškinti mūsų būsimas tyrimas“, – sakė aukštas policijos pareigūnas Clausas Dano.
DanijaPolicijašaudynės
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