Per šaudymą Danijoje vienas žmogus žuvo ir vienas buvo sužeistas

Šaulys buvo sunkiai sužeistas, kai policija atsakė ugnimi, ir buvo nuvežtas į ligoninę. Jo pasalos motyvas šiuo metu nežinomas ir jis nebuvo iš karto identifikuotas.
Incidentas įvyko šiaurinio Nioresundbiu (Nørresundby) miesto pramoninėje zonoje.
„Nusikaltimo vietoje buvęs civilis vyras ir policininkas buvo pašauti. Civilis asmuo mirė. Sužeisto policininko būklė stabili“, – pranešė regiono policija.
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„Kol kas nežinome tikslių aplinkybių, įskaitant šaudymo priežastį. Tai ir siekia išsiaiškinti mūsų būsimas tyrimas“, – sakė aukštas policijos pareigūnas Clausas Dano.