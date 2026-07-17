Po JAV antausio – Kinijos grasinimai

Pagal pakeitimą, kuris galėtų būti įgyvendintas jau rugsėjo mėnesį, užsienio žurnalistų buvimo šalyje trukmė būtų apribota iki vos 240 dienų arba maždaug aštuonių mėnesių, tačiau jie galėtų kreiptis dėl galimybės ją pratęsti tokios pačios trukmės laikotarpiui.
Pagal Vašingtono Vidaus saugumo departamento siūlomas taisykles, Kinijos piliečiams būtų suteikiamas tik 90 dienų laikotarpis su galimybe jį pratęsti dar 90 dienų.
„Kinija kategoriškai prieštarauja diskriminaciniams Jungtinių Valstijų veiksmams, nukreiptiems prieš konkrečias šalis“, – pareiškė Pekino užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.
JAV griežtina taisykles užsienio studentams ir žurnalistams: vizos – tik ribotą laiką
„Kinija reikalauja, kad Jungtinės Valstijos nedelsdamos atšauktų savo diskriminacinę politiką Kinijos žurnalistų atžvilgiu“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Lin Jianas.
„Kinija pasilieka teisę imtis atsakomųjų priemonių“, – pridūrė jis, plačiau savo žodžių nepaaiškindamas.
Naujieji JAV vizų apribojimai priimti taikant platesnio masto imigracijos kontrolės priemones, kurioms D. Trumpas būdamas prezidentu skiria itin daug dėmesio ir kurios apima agresyvias teisėsaugos operacijas didžiuosiuose miestuose, taip pat naujus apribojimus, taikomus teisėtiems būdams įsigyti pilietybę.
Susiję straipsniai
Žiniasklaidos teisių gynimo organizacijos griežtai sukritikavo naująsias taisykles, o organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad yra „pasipiktinusi“ dėl šių apribojimų.
Naująsias taisykles dar turės peržiūrėti respublikonų kontroliuojamas Kongresas.