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Po rimtų D. Trumpo kaltinimų – Kinijos reakcija

2026 m. liepos 17 d. 15:41
Pekinas penktadienį apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą „pramanais“, nes jis pareiškė, kad Kinija kišosi į JAV rinkimų duomenis. Taip jis atgaivino savo ankstesnius nepagrįstus teiginius apie rinkėjų sukčiavimą artėjant kadencijos vidurio rinkimams, kurių rezultatus, daugelio manymu, jis ketina ginčyti.
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Ketvirtadienį kreipdamasis į žmones iš Baltųjų rūmų, D. Trumpas tvirtino, kad JAV rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama, ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukia didelio palaikymo net ir jo paties Respublikonų partijos gretose.
JAV prezidentas taip pat sakė, kad išslaptins žvalgybos duomenis, neva rodančius, jog Kinija neteisėtai įsigijo 220 mln. rinkėjų bylų.
„Atitinkami JAV pusės teiginiai yra gryni pramanai ir piktavališki šmeižtai, kurių nepagrįstumas jau seniai įrodytas“, – spaudos konferencijoje nurodė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas, paklaustas apie naujausius D. Trumpo pareiškimus.

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„Kinija (…) nesidomi JAV rinkimais ir niekada į juos nesikišo“, – pažymėjo atstovas.
„Tarptautinė bendruomenė labai aiškiai mato, kas nuolat kišasi į kitų valstybių vidaus reikalus“, – tikino jis.
„Raginame JAV pusę apmąstyti savo pačių veiksmus, liautis nepagrįstai šmeižus Kiniją, susilaikyti nuo Kinijos problemos kėlimo savo rinkimuose ir daryti daugiau, kad Kinijos ir JAV santykiai gautų naudos“, – pridūrė atstovas.
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D. Trumpo teiginys, kad 2020 m. rinkimai buvo „suklastoti“, niekada nebuvo pagrįstas jokiais įrodymais. Daugiau kaip 60 ieškinių nesibaigė sprendimu, kuriuo būtų nustatytas sukčiavimas, galėjęs pakeisti rezultatą. Sukčiavimas neaptiktas ir perskaičiavus balsus bei atlikus auditus; jo nenustatė ir paties D. Trumpo Teisingumo departamentas.
KinijaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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