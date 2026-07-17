PasaulisĮvykiai

Prieš spalį vyksiančius rinkimus paleistas Izraelio parlamentas

2026 m. liepos 17 d. 12:56
Prieš spalio 27 d. numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas. Už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklina kadencijos pabaigą.
Daugiau nuotraukų (1)
Ilgametis Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu vėl ves į rinkimus savo dešinės pakraipos partiją „Likud“. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma plačią koaliciją.
„Ketinu sudaryti plačią nacionalinę vyriausybę – ne dešiniąją, ne kairiąją, priklausomą nuo arabų partijų, o plačią nacionalinę vyriausybę“, – savo kalboje per televiziją birželio pabaigoje sakė B. Netanyahu.
Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. B. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų – ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas.
Susiję straipsniai
Irane – pasiruošimas pompastiškoms A. Khamenei laidotuvėms

Irane – pasiruošimas pompastiškoms A. Khamenei laidotuvėms

B. Netanyahu įsakė visiškai sunaikinti „Hezbollah“ infrastruktūrą

B. Netanyahu įsakė visiškai sunaikinti „Hezbollah“ infrastruktūrą

B. Netanyahu pareiškė, kad keli Libano krikščionių kaimai pasiprašė prijungiami prie Izraelio

B. Netanyahu pareiškė, kad keli Libano krikščionių kaimai pasiprašė prijungiami prie Izraelio

Daugiau kaip penkerius metus prieš B. Netanyahu vyksta korupcijos procesas. Apklausose prieš rinkimus jis aiškiai atsilieka. Dauguma izraeliečių mano, kad B. Netanyahu tenka atsakomybė dėl Izraelio saugumo pajėgų negebėjimo reaguoti į beprecedentį „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Buvęs Generalinio štabo vadas Gadis Eisenkotas laikomas pagrindiniu B. Netanyahu priešininku kovoje dėl vyriausybės vadovo posto.
IzraelisparlamentasKnesetas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.