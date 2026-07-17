Prieš spalį vyksiančius rinkimus paleistas Izraelio parlamentas

Ilgametis Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu vėl ves į rinkimus savo dešinės pakraipos partiją „Likud“. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma plačią koaliciją.
„Ketinu sudaryti plačią nacionalinę vyriausybę – ne dešiniąją, ne kairiąją, priklausomą nuo arabų partijų, o plačią nacionalinę vyriausybę“, – savo kalboje per televiziją birželio pabaigoje sakė B. Netanyahu.
Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. B. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų – ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas.
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Daugiau kaip penkerius metus prieš B. Netanyahu vyksta korupcijos procesas. Apklausose prieš rinkimus jis aiškiai atsilieka. Dauguma izraeliečių mano, kad B. Netanyahu tenka atsakomybė dėl Izraelio saugumo pajėgų negebėjimo reaguoti į beprecedentį „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Buvęs Generalinio štabo vadas Gadis Eisenkotas laikomas pagrindiniu B. Netanyahu priešininku kovoje dėl vyriausybės vadovo posto.