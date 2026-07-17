Sulaikytas V. Putiną ir karą kritikavęs Rusijos tinklaraštininkas I. Remeslo

I. Remeslo anksčiau buvo Kremliui palankus veikėjas. Tačiau kovą jis socialiniuose tinkluose paskelbė žaibiškai išplitusį manifestą pavadinimu „Penkios priežastys, kodėl nustojau remti Vladimirą Putiną“.
Tada I. Remeslo buvo paguldytas į psichiatrijos ligoninę.
Manifeste jis kaltino prezidentą kariaujant „žlungantį“ karą Ukrainoje. Jis esą milijonams žmonių kainavo gyvybę ir sugriovė ekonomiką.
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„Vladimiras Putinas nėra teisėtas prezidentas. Vladimiras Putinas turi atsistatydinti ir stoti prieš teismą kaip karo nusikaltėlis ir vagis“, – manifeste rašė tinklaraštininkas.
Sovietų diktatoriaus Josifo Stalino valdymo laikais režimo kritikų uždarymas į psichiatrijos ligonines ilgiems metams buvo įprasta praktika.
RusijaVladimiras Putinastinklaraštininkai
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