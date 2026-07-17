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Sulaikytas V. Putiną ir karą kritikavęs Rusijos tinklaraštininkas I. Remeslo

2026 m. liepos 17 d. 12:18
Rusijoje sulaikytas prezidentą Vladimirą Putiną ir karą Ukrainoje kritikavęs rusų tinklaraštininkas Ilja Remeslo. Jis įtariamas melagingos informacijos apie ginkluotąsias pajėgas skleidimu, penktadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS, kuria remiasi „Reuters“.
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I. Remeslo anksčiau buvo Kremliui palankus veikėjas. Tačiau kovą jis socialiniuose tinkluose paskelbė žaibiškai išplitusį manifestą pavadinimu „Penkios priežastys, kodėl nustojau remti Vladimirą Putiną“.
Tada I. Remeslo buvo paguldytas į psichiatrijos ligoninę.
Manifeste jis kaltino prezidentą kariaujant „žlungantį“ karą Ukrainoje. Jis esą milijonams žmonių kainavo gyvybę ir sugriovė ekonomiką.
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„Vladimiras Putinas nėra teisėtas prezidentas. Vladimiras Putinas turi atsistatydinti ir stoti prieš teismą kaip karo nusikaltėlis ir vagis“, – manifeste rašė tinklaraštininkas.
Sovietų diktatoriaus Josifo Stalino valdymo laikais režimo kritikų uždarymas į psichiatrijos ligonines ilgiems metams buvo įprasta praktika.
RusijaVladimiras Putinastinklaraštininkai
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