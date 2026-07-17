Vokietijoje suimtas agentas, dronu šnipinėjęs ginklų įmonę

37 metų vyras įtariamas trečiadienį skraidinęs droną virš objekto ir „daręs nuotraukas ir vaizdo įrašus, jautrius nacionalinio saugumo požiūriu“, pranešė Miuncheno prokuratūra. Prokurorai įtaria, kad vyras planavo perduoti vaizdus „užsienio subjektui arba uždraustai organizacijai“.
Policija jį suėmė netoli jautrios ginklų pramonės vietos, gavusi iš visuomenės informacijos apie įtartiną veiklą, teigė prokurorai. Jis yra sulaikytas.
Vokietijos, vienos didžiausių Ukrainos karinių rėmėjų, valdžia nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. atskleidė daugybę įtariamų šnipinėjimo, sabotažo ir dezinformacijos sąmokslų, susijusių su Rusija. Kelios NATO sąjungininkės Europoje irgi pateikė panašius kaltinimus Rusijai, kartais slaptą veiklą apibūdindamos kaip hibridinį karą prieš Vakarus.
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Vokietija ir kitos Europos šalys taip pat ne kartą pastebėjo atvejų, kai dronai skraido virš jautrių vietų, tokių kaip oro uostai, karinės bazės ir elektrinės.
Maskva visada neigia sąsajas su tokiais sąmokslais.
Miunchene yra įsikūrusios kelios gynybos pramonės bendrovės, įskaitant Prancūzijos ir Vokietijos tankų gamintoją KNDS, Europos aviacijos ir kosmoso bendrovę „Airbus Defence and Space“ bei gynybos elektronikoje besispecializuojančią „Hensoldt“. Bavarijos mieste taip pat yra gynybos startuolių grupė, pavyzdžiui, dronų gamintoja „Helsing“.
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Kitais atvejais Vokietijos policija suėmė nemažai įtariamų vadinamųjų vienkartinių agentų, užverbuotų sabotažui ir šnipinėjimui Rusijai be jokio oficialaus parengimo, dažnai už nedidelį atlygį.
Neseniai Berlynas suteikė policijai ir kariuomenei naujų įgaliojimų numušti neteisėtus dronus Vokietijos teritorijoje. Šiais metais įstatymų leidėjai taip pat priėmė naujas taisykles, siekdami sustiprinti ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą nustatant jautrius objektus ir reikalaujant, kad operatoriai sustiprintų saugumo priemones.