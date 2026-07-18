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D. Trumpas: Kanada turi sumokėti už miškų gaisrų sukeltą oro taršą

2026 m. liepos 18 d. 08:45
JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukelto oro užterštumo ir pagrasino padariniais. JAV patiriamos išlaidos „būtinai“ turi būti pridėtos prie Kanados importui taikomų muitų, pareiškė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“. D. Trumpas teigė paskambinsiąs ministrui pirmininkui Markui Carney, kad sužinotų, ką šis daro, kad suvaldyto oro taršą.
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Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų, dūmai plūsta ir JAV. Čia padariniai juntami didelėje dalyje šiaurės rytų, taip pat Čikagoje, Detroite, Vašingtone ir Niujorke.
D. Trumpas apkaltino Kanadą, kad ši netinkamai prižiūri savo miškus ir juose esančius krūmynus, dėl to esą ir kyla gaisrai. JAV esą priverstos kentėti dėl „purvino, užteršto ir nesveiko oro, kurio kokybė pavojinga ir visiškai nepriimtina“. Remiantis moksliniais tyrimais, miškų gaisrai Šiaurės Amerikoje visų pirma siejami su klimato kaita.
Dėl pavojingos oro kokybės kenčia ir Torontas, o naujausi Kanados duomenys parodė, kad šiaurės vakarų Ontarijo provincijoje siautėjo daugiau nei 130 gaisrų, iš kurių mažiausiai 60 buvo nebekontroliuojami.
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Donaldas Trumpas (Donald Trump)Kanadamiškų gaisrai
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