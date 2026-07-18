Venecijoje surengtas protestas prieš JAV ambasadoriaus superjachtos atvykimą

Jachtą lydėjo policijos pareigūnai greitaeigiais kateriais ir vandens motociklais.
Į protestą susirinko keli šimtai žmonių. Jie, remiantis vietos žiniasklaidos vaizdo įrašais, be kita ko, skandavo šūkius, nukreiptus prieš JAV politiką Irane ir Artimuosiuose Rytuose.
Demonstrantai taip pat mėgino prisiartinti prie kaukėtų policininkų saugomos jachtos. Įvyko trumpi susirėmimai.
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Venecija yra viena ambasadoriaus kelionės palei Italijos pakrantę stotelių. Ją T. Fertitta suorganizavo 250-ųjų JAV nepriklausomybės deklaracijos metinių proga. Opozicijos parlamentarai kritikavo šios kelionės kaštus Italijos mokesčių mokėtojams.
Jie, be kita ko, atkreipė dėmesį į tai, kad kiekviename sustojime saugumui užtikrinti pasitelkiamas karinis laivynas, pakrančių apsauga ir policija.
Protesto Venecijoje organizatoriai kritikavo „ambasadoriaus aroganciją“, kuri esą yra JAV prezidento Donaldo Trumpo politikos rezultatas.
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Po prabangių JAV milijardieriaus Jeffo Bezoso vestuvių Venecijoje prieš metus ambasadoriaus apslankymas esą vėl yra „smūgis į veidą“ vietiniams, kurie neretai sunkiai suduria galą su galu.