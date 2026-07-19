Tokią nuomonę N. Daviesas išsakė televizijos kanalo „TVP World“ laidoje „On the Record“, skelbia „Kyiv Post“. Istoriko teigimu, Kremliaus bandymas nauju pavidalu atkurti Rusijos arba Sovietų Sąjungos imperiją patyrė rimtą nesėkmę.
„V. Putino bandymai nauja forma atkurti Sovietų Sąjungos arba bent jau Rusijos imperiją patyrė didelę nesėkmę“, – pareiškė N. Daviesas.
Jis pažymėjo, kad per daugiau kaip du dešimtmečius valdžioje V. Putinui pavyko atkurti tik pavienius buvusios sovietinės įtakos sferos elementus. Karas taip pat parodė ribotas Rusijos kariuomenės galimybes.
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„Tai yra Rusijos silpnumo demonstracija“, – pabrėžė N. Daviesas, dabartines Rusijos ginkluotąsias pajėgas palyginęs su sovietine Raudonąja armija Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.
Istorikas taip pat pareiškė, kad Rusija tampa vis labiau priklausoma nuo Kinijos. „Rusija dabar yra Kinijos vasalė“, – sakė N. Daviesas.
Jo nuomone, būtent Tolimieji Rytai gali tapti regionu, kuriame prasidės naujas Rusijos valstybės irimo etapas. N. Daviesas atkreipė dėmesį, kad Kinija šiame regione jau dominuoja prekybos srityje ir aktyviai naudojasi jo gamtos ištekliais.
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Istorikas taip pat iškėlė prielaidą, kad ilgainiui Kinija gali susigrąžinti Vladivostoką. Šis miestas XIX amžiuje iš Čingų imperijos perėjo Rusijos imperijai.
Artėjanti mobilizacija
Volodymyras Zelenskis neatmeta galimybės, kad po Rusijos parlamento rinkimų prezidentas Vladimiras Putinas paskelbs visuotinę mobilizaciją.
„Ar po Rusijos parlamento rinkimų gali kilti eskalacija? Rinkimų rezultatai jokiu būdu neturės įtakos šiai eskalacijai, nes rezultatas jau bus žinomas prieš balsavimą“, – po Ukrainos ir Pietryčių Europos susitikimo aukščiausiuoju lygius sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, balsavimo proceso pabaiga gali tapti atskaitos tašku Rusijos prezidentui imtis eskalacijos.
„Jis negalės didinti verbavimo per sutartis, nes už tai reikia mokėti dideles pinigų sumas. Todėl jis gali pereiti prie mobilizacijos, kai tokių sutarčių nereikėtų. (...) Turime tam ruoštis“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Pasak V. Zelenskio, V. Putinas turi ir kitų eskalacijos galimybių. Jis gali griebtis bet ko, ką pateiks kaip pranašumą mūšio lauke arba kokią nors pergalę.
„Kur tai galėtų įvykti ar kurią šalį jis galėtų spausti, negaliu pasakyti. Tiesiog nežinau. Turime ruoštis bet kokiems iššūkiams“, – sakė V. Zelenskis.
Jo manymu, Ukrainos operacijos Rusijoje gali pastūmėti Maskvą derybų link.
„Pasidalinau su Europos Sąjungos vadovybe ir Jungtinių Valstijų prezidentu tuo, ko, mūsų manymu, reikia, kad būtų paspartintas Putino pastūmėjimo prie derybų stalo procesas“, – sakė V. Zelenskis.
Parengta pagal ELTA ir „Kyiv Post“ inf.
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