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Iranas įniršęs: JAV smogė statomai atominei elektrinei

2026 m. liepos 19 d. 14:16
Irano atominės energetikos organizacija sekmadienį pareiškė, kad JAV smogė statomai atominei elektrinei Irano pietuose.
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„JAV pajėgos, agresyviu ir brutaliu veiksmu, prieštaraujančiu tarptautinei teisei, sekmadienį atakavo statomą Darchovino atominę elektrinę“, – sakoma organizacijos pareiškime, kurį paskelbė valstybinė televizija.
Irano teigimu, į elektrinę buvo paleisti „keli sviediniai“.
ELTA primena, kad JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) socialinėje platformoje „X“ paskelbė apie aštuntą naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas.
IranasAtominė elektrinė (AE)JAV

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