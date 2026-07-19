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Iranas paleido raketas į Jordaniją, Kuveitą ir Bahreiną

2026 m. liepos 19 d. 15:40
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Izraelio kariuomenė sekmadienį paskelbė, kad Iranas į Jordanijos Akabos miestą paleido raketas.
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„Neseniai Izraelio gynybos pajėgos nustatė, kad iš Irano į Jordanijos Akabos miestą, esantį greta Izraelio teritorijos, buvo paleistos raketos. Dėl šios atakos dalis smūgių gali įvykti Izraelio teritorijoje“, – paskelbė kariuomenė.
Netrukus po to pranešta, kad Izraelio ir Jordanijos pajėgos perėmė Irano paleistą raketą.
AFP žurnalistas teigia, kad Jordanijos sostinėje Amane sekmadienį skambėjo oro pavojaus sirenos.

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Jordanijos valstybinė televizija „Al-Mamlaka“ taip pat pranešė, kad šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.
Anksčiau JAV ambasada Jordanijoje paskelbė, kad dėl realios grėsmės šios šalies institucijos evakavo Akabos oro ir jūrų uostus, bet Jordanijos valdžia paneigė tokius pranešimus.
Tuo metu Kuveitas paskelbė, kad Iranas sekmadienį atakavo elektrinę ir vandens gėlinimo objektus, o Bahreinas taip pat kaltina Iraną smūgiais prieš civilinę infrastruktūrą.
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Tai buvo jau trečioji Irano ataka per tris dienas prieš Kuveito elektros energijos ir vandens gėlinimo infrastruktūrą. Šeštadienį buvo smogta naftos pramonės objektui.
Kuveito institucijos paprašė gyventojų vartoti mažiau elektros, nes Irano veiksmai apsunkina elektros tinklo darbą.
Šalies energetikos ministerija paskelbė, kad po atakos energetikos objekte kilo gaisras ir nukentėjo daug elektros generatorių. Gaisrą gesina ugniagesiai.
AFP žurnalistas teigė girdėjęs oro pavojaus sirenas Kuveito mieste.
Bahreine žurnalistai taip pat girdėjo perspėjimą apie oro pavojų sostinėje Menamoje ir sprogimus šalies šiaurėje.
Iranas ankstų sekmadienį rytą paskelbė paleidęs smogiamuosius bepiločius orlaivius į dvi JAV bazes Kuveite taip kerštaudamas už JAV smūgius Irano teritorijoje.
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