Leidinio duomenimis, teisėsaugos pareigūnai atliko kratas 41 vietoje. Per jas buvo paimti registracijos dokumentai, apskaitos įrašai, kompiuteriai ir telefonai.
Tyrimas susijęs su gyvenamaisiais kompleksais, kurių bendra vertė siekia apie 154 mln. JAV dolerių. Šie objektai buvo reklamuojami kaip „rusų kaimai“.
Tyrėjai aiškinasi, ar Tailando piliečiai nebuvo naudojami kaip fiktyvūs akcininkai, siekiant nuslėpti užsienio subjektų kontrolę bendrovėse. Tokiu būdu galėjo būti mėginama apeiti žemės nuosavybei ir verslo vykdymui taikomus apribojimus.
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Policijos duomenimis, siekiant valdyti maždaug 775 namus penkiuose gyvenamųjų namų kompleksuose, buvo įregistruota daugiau kaip 495 įmonės.
Kaip pažymėjo „The Nation“, tyrimas Čonburyje yra visoje šalyje vykdomos kampanijos prieš nominalių savininkų naudojimo schemas dalis. Tokios schemos užsieniečiams gali leisti apeiti draudimą valdyti žemę ir užsiimti tam tikrų rūšių verslu.
Policija pareiškė, kad patikrinimai bus plečiami.
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Balio pavyzdys
Panašių priemonių pavasarį buvo imtasi ir Indonezijos Balio saloje. Salos gubernatorius I Wayanas Kosteris pranešė, kad valdžia likvidavo vadinamuosius rusų kaimus – rajonus, kuriuose tankiai gyveno užsieniečiai ir kurie susiformavo po masinio Rusijos piliečių persikėlimo.
Pasak I. W. Kosterio, užsieniečiai aktyviai investavo į nekilnojamąjį turtą ir steigė verslus. Tačiau tokios gyvenvietės prieštarauja vietos taisyklėms ir salos kultūrinei politikai.
Po patikrinimų valdžia uždarė neregistruotus objektus. Taip pat buvo sugriežtinta žemės naudojimo ir vilų nuomos kontrolė.
2024 m. pabaigoje Balio policija sulaikė apartamentų komplekso „PARQ Ubud“ įkūrėją Andre Frey’ų, kurį vietos žiniasklaida vadino „rusų kaimelio“ kūrėju. Remiantis tyrimo versija, kompleksas buvo pastatytas žemės ūkio paskirties teritorijoje pažeidžiant žemės naudojimo taisykles, rašė „The Moscow Times“.
Pastaraisiais metais Balio valdžios institucijos taip pat sugriežtino užsieniečių migracijos teisės aktų laikymosi kontrolę. Tarp dažniausių Rusijos piliečių deportavimo priežasčių minimi nelegalus darbas, verslo vykdymas be reikiamų leidimų ir buvimo šalyje taisyklių pažeidimai.
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