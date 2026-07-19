Prezidentas susitiko su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadu Mychailo Drapatyjumi, Generalinio štabo viršininko pavaduotoju Volodymyru Horbatiuku ir Oro desanto šturmo pajėgų vadu Olehu Apostolu, rašo UNIAN.
Iš M. Drapatyjaus ataskaitos V. Zelenskis sužinojo apie padėtį atitinkamuose fronto ruožuose Sumų, Charkivo, Luhansko ir Donecko srityse.
„Esu dėkingas visiems mūsų daliniams, kurie veiksmingai naikina okupantus ir neleidžia Rusijos kariuomenei įvykdyti jai iškeltų užduočių“, – pareiškė V. Zelenskis.
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Per pokalbius ypatingas dėmesys buvo skirtas susitarimų su partneriais įgyvendinimui ir nenutrūkstamo Ukrainos gynybai reikalingų priemonių tiekimo užtikrinimui.
Pasak prezidento, svarbiausiais prioritetais išlieka oro gynyba ir visiškas sutarčių dėl visų rūšių dronų gamybos įvykdymas.
Trečioji pokalbių tema buvo Oleksandrivkos fronto ruožas ir aktyvūs Ukrainos oro desanto šturmo pajėgų veiksmai.
„Vertinu objektyvų padėties įvertinimą, išsamią pagrindinių korpusų ir brigadų poreikių atitinkamuose ruožuose analizę, pasiūlymus dėl probleminių klausimų ir sprendimus, kaip pašalinti tiekimo trūkumus“, – pridūrė V. Zelenskis.
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UNIAN anksčiau skelbė, kad dieną prieš tai prezidentas kalbėjosi ir su kitais aukšto rango Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pareigūnais. Tarp jų buvo Prezidento biuro vadovo pavaduotojas Pavlas Palisa, brigados generolas Dmytro Vološynas, generolas majoras Artemas Bohomolovas ir kiti kariuomenės atstovai.
Su jais buvo aptartas kovos veiksmų fronte pobūdis ir specifika. Ypatingas dėmesys skirtas Slovjansko, Pokrovsko ir Oleksandrivkos kryptims bei padėčiai Charkivo srityje.
Tuo metu „Financial Times“ pranešė, kad V. Zelenskis svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Oleksandrą Syrskį ir jau ieško naujo kandidato.
Prezidento biuro šaltinis leidiniui teigė, kad šį savaitgalį V. Zelenskis kviečia kariuomenės vadus, norėdamas išklausyti jų padėties mūšio lauke vertinimus. Jis taip pat ketina surengti pokalbius su kandidatais į vyriausiojo kariuomenės vado pareigas.
Dieną prieš tai prezidentas susitiko su O. Syrskiu ir buvusiu gynybos ministru Mychailo Fedorovu. Po šių derybų V. Zelenskis paskelbė apie priimtą „sprendimą dėl kariuomenės“.
UkrainaVolodymyras ZelenskisOleksandras Syrskis
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