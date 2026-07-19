Vengrijos prezidentas pasirašys konstitucijos pataisą dėl jo nušalinimo

T. Sulyokas yra balandį parlamento rinkimus pralaimėjusio ir valdžią praradusio buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano sąjungininkas, kuris taip pat gali netekti savo posto.
Pirmadienį Vengrijos parlamentas pritarė konstitucijos pataisai dėl prezidento nušalinimo, o naujasis ministras pirmininkas Peteris Magyaras prezidentui nustatė 5 dienų terminą jai pasirašyti, o to nepadarius grasino surengti prezidento apkaltą.
T. Sulyokas paskelbė esąs pasirengęs pasirašyti konstitucijos pataisas, pagal kurias netektų savo pareigų.
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Kol bus išrinktas naujasis valstybės vadovas – o tai turėtų įvykti per 30 dienų – prezidento įgaliojimus perims parlamento pirmininkė Agnes Forsthoffer. Vengrijoje valstybės vadovą renka parlamentas.
P. Magyaras patvirtino, kad prezidentas pataisas jau pasirašė, o šalies vadovo postas bus laisvas nuo pirmadienio. Konstitucijos pakeitimai sudaro sąlygas įgyvendinti plataus masto politines reformas.
„Šiais sprendimais mes grąžiname Vengrijos žmonėms tai, ką V. Orbano režimas daugelį metų siekė atimti: užtikrintumą, kad valdžia yra ribota, kad bendrą turtą galima susigrąžinti, o valstybė vėl gali tarnauti savo piliečiams – laisviems Vengrijos žmonėms“, – P. Magyaras paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
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Tuo metu T. Sulyokas tikina, kad parlamento sprendimas jį nušalinti neva yra antikonstitucinis, bet jis neturi teisinių priemonių jam pasipriešinti.
Ekspertai anksčiau teigė, kad Konstitucinis teismas galėtų nebent pareikšti prieštaravimų parlamento sprendimui dėl formalių priežasčių, bet ne dėl jo esmės.
Prezidentas feisbuke patalpintame vaizdo įraše skundėsi, kad, anot jo, dabar visi Vengrijos vadovai bus visiškai priklausomi nuo vykdomosios valdžios ir politikų valios bei nebeatliks kontrolės funkcijos.
ELTA primena, kad P. Magyaro partija „Tisza“ balandį vykusiuose parlamento rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių balsų daugumą ir išstūmė iš valdžios nuo 2010 m. premjero pareigas ėjusį dešinįjį nacionalistą V. Orbaną. Turėdamas tokią daugumą, P. Magyaras gali keisti konstituciją.
Nuo 2024 m. prezidento postą užimantis T. Sylyokas yra V. Orbano patikėtinis. P. Magyaras kaltina jį įvairiais nusižengimais, susijusiais su V. Orbano valdymu. Prezidentas ir kiti aukšti valstybės atstovai, pasak P. Magyaro, buvo jo pirmtako „marionetės“.