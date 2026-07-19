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Žiniasklaida: Iranas neleido dviem laivams plaukti Hormuzo sąsiauriu

2026 m. liepos 19 d. 13:45
Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas (IRGC) paskelbė, kad du laivus ištiko „nelaimė“ po to, kai jie nepakluso nurodymams neplaukti „nesaugiu Hormuzo sąsiauriu“, praneša „The Guardian“.
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Irano naujienų agentūra „Tasnim“ remdamasi IRGC pranešė, kad kitų dviejų laivų įgulos atsisakė minties plaukti Hormuzo sąsiauriu. Tačiau šios informacijos „Sky News“ negalėjo nepriklausomai patikrinti.
Pasak IRGC, šie 4 laivai neatsižvelgė į Irano perspėjimus ir veikė su JAV parama.
„Laivus, kuriuos paveikia amerikiečių žodžiai ir kurie pasirenka nesaugius maršrutus, neabejotinai ištiks nelaimės“, – paskelbė IRGC.
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JAV ragina laivų įgulas Hormuzo sąsiauryje rinktis pietinį maršrutą ir plaukti Omano teritoriniuose vandenyse, kad būtų galima išvengti Irano.
Tačiau Iranas nustatė maršrutus šio sąsiaurio šiaurinėje dalyje, palei savo pakrantę, ir reikalauja, kad laivai plauktų būtent čia, kitu atveju grasina jiems pasekmėmis.
IranasJAVHormūzo sąsiauris

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