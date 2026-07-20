D. Trumpas pareiškė, kad naujasis lėktuvas „Air Force One“ bus maksimaliai patobulintas

D. Trumpas pirmą kartą skrido pakeistu lėktuvu „Boeing 747–8“ liepos 1 d., tačiau liepos 10 d. iš NATO susitikimo Ankaroje namo grįžo senesniu lėktuvu. Tai sukėlė daug klausimų.
„The New York Times“ pranešė, kad naujajame lėktuve nebuvo tokių pačių saugumo priemonių, įskaitant priešraketinę gynybą. Tuomet D. Trumpo administracija išsikvietė laikraščio žurnalistus.
„Lėktuvas turi daug galimybių, tačiau, kiek suprantu, maždaug po mėnesio jie jį išsiųs, kad šios galimybės būtų maksimaliai padidintos“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas, kodėl vis dar skraido lėktuvu be visų gynybinių pajėgumų. Jis pridūrė, kad tai užtruks maždaug mėnesį.
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D. Trumpas kalbėjo parskridęs į Vašingtoną iš Pasaulio futbolo čempionato finalo Naujajame Džersyje, bet išsamiau neatskleidė, kaip lėktuvas bus patobulintas.
80 metų respublikonas anksčiau menkino bet kokias užuominas apie naujojo orlaivio problemas.
Iš pradžių jis sakė išsiuntęs lėktuvą iš aukščiausiojo lygio susitikimo Turkijoje į aviacijos bazę Didžiojoje Britanijoje, kad kariai galėtų jį apžiūrėti.
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Kataro karališkoji šeima padovanojo prabangų lėktuvą praėjusiais metais, kai D. Trumpas pasiskundė dviejų senstančių lėktuvų, nuo 1990 m. tarnavusių kaip JAV prezidento lėktuvai, būkle.
Kritikai iškėlė daug etinių, konstitucinių ir saugumo klausimų dėl tokios valstybės kaip Kataras dovanoto šimtų milijonų dolerių vertės orlaivio. Lėktuvas nudažytas pagal paties D. Trumpo suprojektuotą dizainą raudona, balta ir tamsiai mėlyna spalva. Anksčiau jis skraidė balta ir šviesiai mėlyna spalva nudažytu lėktuvu.
Du naujutėliai „Boeing“ „Air Force One“ lėktuvai po virtinės vėlavimų ir viršytų biudžetų turėtų būti pristatyti vėliau šį dešimtmetį.