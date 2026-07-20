Filipinų kariuomenė pranešė, kad per susidūrimą jūroje kinai sužeidė jūrininką

Žinia apie pirmadienį įvykusį incidentą pasirodė praėjus vos keletui valandų po to, kai Filipinų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad abiejų šalių aukščiausio rango diplomatai šią savaitę susitiks Maniloje vyksiančiame regiono viršūnių susitikime.
Filipinai savo pareiškime nurodė, kad kinų pripučiamas laivas kietu korpusu, kuriame buvo aštuoni vyrai, suko ratus aplink laivą „BRP Sierra Madre“, stovintį konflikto židiniu tapusioje Antrojo Tomo seklumoje Spratlių salyne, ir jį fotografavo bei filmavo.
Kinija reiškia pretenzijas į beveik visą šio svarbaus vandens kelio teritoriją, nepaisydama tarptautinio sprendimo, kad jos jokio teisinio pagrindo neturi, ir šioje teritorijoje dažnai susiduria su Filipinų laivais.
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Pranešime nurodoma, kad naujausias susidūrimas šiame svarbiame vandens kelyje įvyko po to, kai kinams nuvyti buvo išsiųstos dvi guminės valtys.
„(Kinijos pakrančių apsaugos tarnybos) pareigūnai sureagavo aršiai ir agresyviai – medine lazda smogė Filipinų karinio jūrų laivyno pareigūnui į galvą, jį sužalodami bei apgadindami giminę karinio jūrų laivyno valtį“, – teigiama pareiškime.
Filipinų gynybos ministerija atskirame pareiškime pareiškė, kad šis incidentas dar labiau paryškino „aiškias Kinijos pakrančių apsaugos tarnybos provokuojančio ir priešiško elgesio tendencijas“.
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Kinijos ambasada Maniloje į prašymą pateikti komentarą kol kas neatsakė.
2024 m. birželio mėnesį peiliais, lazdomis ir kirviu ginkluoti Kinijos teisėsaugos pareigūnai užpuolė Filipinų karius, bandžiusius papildyti Filipinų įgulos atsargas Antrojo Tomo seklumoje.
Po mėnesio abi šalys pranešė, kad pasiekė preliminarų susitarimą dėl misijų, skirtų aprūpinti laivą „Sierra Madre“, kuris ant seklumos buvo užplukdytas Manilai siekiant įtvirtinti savo pretenzijas į šį rifą.
Pirmadienio susidūrimas įvyko tuo metu, kai tarp Kinijos ir Filipinų tęsiasi žodžių karas dėl jųdviejų pretenzijų į Pietų Kinijos jūrą.
Penktadienį Manila pareiškė diplomatinį protestą dėl Kinijos valstybinės žiniasklaidos paskelbto „rasistinio“ vaizdo įrašo, kuriame Filipinai buvo pavaizduoti kaip animacinė beždžionė.