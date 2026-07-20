JAV kaltina Kubą vykdant plataus masto šnipinėjimo kampaniją

JAV Valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau ji didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro.
Ataskaita pasirodė tokiu metu, kai D. Trumpas atgaivina Šaltojo karo stiliaus retoriką, vaizduojančią kairiuosius JAV politinius veikėjus kaip komunistinę grėsmę, kuri turi būti išnaikinta „kaip vėžys“. Jungtinėse Valstijose vėliau šiais metais vyks kadencijos vidurio rinkimai.
Valstybės departamento ataskaitoje tvirtinama, kad Kuba „įsiskverbė į aukščiausius JAV vyriausybės sluoksnius, verbavo ir ugdė Amerikos aktyvistų kartas (bei) rėmė precedento neturinčią kairiųjų terorizmo bangą Amerikos teritorijoje“.
Naftos kaina toliau auga: pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio 11 d.
Nors šie kaltinimai žymi tarp JAV ir Kubos tvyrančios įtampos paaštrėjimą, apie abiejų šalių šnipinėjimą žinoma jau seniai.
Nuo Šaltojo karo laikų JAV sulaikė daugybę Kubos žvalgybos pareigūnų, įskaitant „Kubos penketuką“, kurio nariai buvo nuteisti už įsiskverbimą į pilietinės visuomenės organizacijas Floridoje praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, ir Aną Montes, kuri šnipinėjo eidama aukštas pareigas Gynybos žvalgybos agentūroje.
Naujesniais laikais Valstybės departamento žvalgybos analitikas Walteris Kendallas Myersas ir buvęs JAV ambasadorius Bolivijoje Victoras Manuelis Rocha pripažino kaltę atskirose bylose dėl šnipinėjimo komunistinės valstybės naudai.
Tuo metu JAV Centrinė žvalgybos agentūra (CŽA) ir Kubos tremtiniai daugiau nei 600 kartų bandė nužudyti dabar jau mirusį Kubos prezidentą, revoliucijos lyderį Fidelį Castro, kadaise apskaičiavo buvęs jo žvalgybos vadas Fabianas Escalante.
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Pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje pateikiami nepatvirtinti kaltinimai, kad Kuba puoselėjo santykius su kairiųjų grupėmis visame pasaulyje ir JAV, siekdama pakurstyti „pasipiktinimą ir esminę neapykantą Jungtinėms Valstijoms bei platesniems Vakarams“.
Valstybės departamentas nurodė, kad komunistinė šalis darė įtaką „neproporcingai didelei garsiausių ir įtakingiausių Amerikos ekstremistinių judėjimų daliai“, siekdama „nuteikti Ameriką prieš save pačią“.
Ši ataskaita yra naujausias nuosmukis jau seniai įtemptuose santykiuose.
2015 m. tuometinis prezidentas Barackas Obama bandė suartėti su Kubos vyriausybe, vildamasis, kad diplomatiškesnis požiūris pagerins santykius po pusę amžiaus trukusio priešiškumo.
2017 m. D. Trumpas greitai atkūrė griežtą poziciją, o 2025 m. grįžęs į valdžią jau pačią pirmąją savo kadencijos dieną vėl paskelbė Kubą terorizmą remiančia valstybe.
Šiais metais JAV kariuomenė nuvertė Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro – ilgametį Kubos vyriausybės rėmėją, kuris salai tiekė subsidijuojamą energiją.
Nuo to laiko Jungtinės Valstijos grasina pritaikyti sankcijas šalims, tiekiančioms naftą Kubai, taip iš esmės įvesdamos energijos embargą, kuris prisidėjo prie kelių visapusiškų elektros energijos tiekimo sutrikimų visoje šalyje.
D. Trumpas ne kartą užsiminė, kad Kubos vyriausybė galėtų būti kita po Venesuelos, kuri pasiduos JAV spaudimui, o birželio mėnesį pareiškė, jog Vašingtonas „beveik iš karto perims“ šią Karibų jūros salą, esančią maždaug už 90 kilometrų nuo Floridos.
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