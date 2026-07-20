M. Rubio: Xi Jinpingo vizitas į JAV vis dar planuojamas rugsėjį

„Tikimės, kad kelionė įvyks rugsėjį“, – žurnalistams Jungtinėje Andrews bazėje sakė M. Rubio prieš išvykdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) užsienio reikalų ministrų susitikimą.
Pasak jo, Kinijos pareigūnai toliau siunčia komandas pasirengti vizitui.
„Nieko kito negirdėjau. Neturiu pagrindo manyti, kad jis neatvyks“, – sakė M. Rubio.
Prakalbo apie pasaulio lyderių prioritetą: „Xi Jinpingas, E. Macronas ar V. Putinas – visi tai žino“
Kinijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad abi šalys palaiko ryšį dėl vėliau šiais metais planuojamo susitikimo.
D. Trumpas apkaltino Kiniją kišimusi į rinkimus
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį apkaltino Kiniją kišimusi į 2020 m. JAV prezidento rinkimus, jo pralaimėtus Joe Bidenui. Pekinas šį kaltinimą atmetė.
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Gegužę D. Trumpas lankėsi Pekine ir pakvietė Xi Jinpingą į Baltuosius rūmus atsakomojo vizito rugsėjo 24 dieną.
M. Rubio teigė, kad nesutarimai tarp didžiųjų valstybių, tokių kaip Jungtinės Valstijos ir Kinija, neišvengiami, tačiau pabrėžė, jog abi šalys privalo palaikyti dialogą ir santykius savo žmonių ir platesnio pasaulio labui.
Galimos derybos Maniloje
Galimybė surengti diskusiją gali atsirasti jau antradienį per ASEAN užsienio reikalų ministrų susitikimą Filipinų sostinėje Maniloje.
Pekinas patvirtino, kad susitikime dalyvaus Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi. Maskva irgi jau paskelbė, kad dalyvaus Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Paklaustas, ar planuoja surengti dvišalius susitikimus, M. Rubio to nepatvirtino, bet teigė esantis atviras susitikimui tiek su Kinijos, tiek su Rusijos užsienio reikalų ministrais.
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