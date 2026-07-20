Meksikos narkomafijos bosas „El Mayo“ JAV nuteistas kalėti iki gyvos galvos

I. Zambada buvo nusikalstamo susivienijimo vadeiva ir „beveik keturis dešimtmečius nuodijo amerikiečių bendruomenes“, pareiškė prokuroras Josephas Nocella.
„Šiandien šis skyrius galutinai užverčiamas“, – pabrėžė jis. Pasak JAV generalinės prokuratūros, I. Zambados atleidimas nuo bausmės neįmanomas.
I. Zambada kartu su Joaquínu Guzmánu, kurus vėliau išgarsėjo pasaulyje kaip „El Chapo“, įkūrė Meksikos „Sinaloa“ kartelį. Jis buvo suimtas 2024 m. liepą, kai su J. Guzmáno sūnumi Joaquinu privačiu lėktuvu nusileido Teksaso pasienio mieste El Pase. Jis vėliau apkaltino šį įviliojus jį į spąstus, kad išduotų JAV institucijomis. „El Chapo“ šiuo metu atlieka kalėjimo iki gyvos galvos bausmę JAV Kolorado valstijoje.
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Šis sulaikymas dar ir šiandien kelia įtampą santykiuose tarp JAV ir Meksikos. Nors JAV tvirtina, kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) nedalyvavo galimame sąmoksle, tačiau dėl to kyla abejonių. Meksikos vyriausybė vis reikalauja, kad JAV tarnybos be jos leidimo nevykdytų operacijų Meksikos žemėje.
I. Zambada pradžioje neigė jam keliamus kaltinimus, tačiau 2025 m. rugpjūtį pagal susitarimą su prokuratūra prisipažino kaltu pagal kelis kaltinamuosius punktus. Be to, jis, JAV generalinės prokuratūros duomenimis, sutiko, kad būtų konfiskuota 15 mlrd. dolerių iš nelegalių pajamų. Mainais prokurorai atsisakė reikalavimo skirti jam mirties bausmę.
Būdamas narkomafijos bosas, I. Zambada laikėsi nuošalyje. Todėl yra tik keletas jo nuotraukų. Jis daug metų sėkmingai išvengė sulaikymo, kaip ir virtinės pasikėsinimų. JAV generalinės prokuratūros duomenimis, jam tenka atsakomybė dėl kartelio narių, taip pat policininkų ir karių žudymo.
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