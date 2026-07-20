Netoli Gajanos krantų apvirtus keltui, vis dar ieškoma 66 dingusių žmonių

Keltas „MV Barima“ iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytiniame Pietų Amerikos kampe, sostinės Džordžtauno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės.
Port Kaituma yra įsikūręs giliai naftos išteklių turtingame Esekibo regione, o keltas plaukia palei Atlanto vandenyno pakrantę, kol pasuka aukštyn upe, kad pasiektų džiunglėse esantį savo kelionės tikslą.
Pirminiais duomenimis, keltas apvirto po to, kai į jį trenkė didžiulė banga, platformoje „Facebook“ teigė viešųjų darbų ministras Juanas Edghillas.
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„Paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiasi. Iki šiol išgelbėti 67 žmonės, tarp jų – 15 vaikų“, – rašė jis.
Tarp išgelbėtųjų yra 41 vyras, 11 moterų, šeši berniukai ir devynios mergaitės, sekmadienį savo pareiškime teigė ministras pirmininkas Markas Phillipsas.
„Susisiekta su išgelbėtųjų šeimomis, taip pat su visų registruotų keleivių ir įgulos narių artimaisiais“, – tęsiama pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad „laivo kapitonas ir jo pavaduotojas, kuriuos taip pat pavyko išgelbėti, grįžo į nelaimės vietą, kad padėtų vykdyti paieškos ir gelbėjimo operaciją“.
Ši nelaimė – didelis smūgis maždaug milijoną gyventojų turinčiai tautai.
Valdžios institucijos likusius 66 asmenis laiko ne žuvusiais, o dingusiais be žinios.
Sekmadienį gelbėjimo operacijos buvo tęsiamos, o prie išgyvenusiųjų beieškančių vyriausybės komandų prisijungė privatūs laivai.
Pasak J. Edghillo, laive buvo 250 gelbėjimosi liemenių, dvi gelbėjimo valtys ir šeši pripučiami plaustai.
Juo plaukė 116 keleivių ir 17 žmonių įgula.
Laivas išplaukė po pietų, o maždaug po aštuonių valandų buvo gautas nelaimės signalas, paaiškino J. Edghillas.
Laivybos svetainės „VesselFinder“ duomenimis, keltas buvo pastatytas 1939 m.
Jo kelionės tikslas – naftos išteklių turtingas, 160 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą užimantis Esekibo regionas, dėl kurio vyksta teritorinis ginčas su Venesuela.