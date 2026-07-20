Skelbiama, kad Rusijos kariuomenė paleido tris Kh-59/Kh-69 raketas į „Golden Leo“, kuris po pakrovimo kukurūzais plaukė Juodąja jūra, siekdamas palikti kovos veiksmų zoną.
Raketos pataikė į dešinįjį antstato bortą, o laive kilo gaisras.
„Liepos 20-osios ryto duomenimis, jau žinoma, kad per priešišką išpuolį prieš civilinį užsienio laivą žuvo 10 žmonių. Dar septyni buvo sužeisti“, – leidiniui „unian.net“ nurodė Odesos srities prokuratūros spaudos tarnyba.
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Spaudos tarnyba pabrėžė, kad tarp žuvusiųjų yra 19–53 metų amžiaus užsienio jūreiviai, taip pat žuvo 66 metų Ukrainos locmanas.
„Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalį – dėl karo nusikaltimų, sukėlusių žmonių žūtį“, – pranešė prokuratūra.
Kaip patikslino valstybės įmonė „Ukrainos jūrų uostų administracija“, po pakrovimo kukurūzais iš Ukrainos uosto išplaukusiame prekybiniame laive, plaukiojusiame su Bisau Gvinėjos vėliava, buvo 17 įgulos narių – Sirijos ir Indijos piliečių.
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Užsienio laivą lydėjo šios valstybės įmonės padalinio „Delta-Pilot“ locmanas.
Pranešama, kad paieškos ir gelbėjimo operacija truko visą naktį. Gaisrą laive pavyko lokalizuoti. Aštuoni įgulos nariai buvo išgelbėti ir pargabenti į krantą.
„Deja, žuvo 10 žmonių, tarp jų ir valstybės įmonės „Ukrainos jūrų uostų administracija“ locmanas“, – teigiama pranešime.