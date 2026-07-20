Taivanas pastebėjo reikšmingai padidėjusią Kinijos karinę veiklą jūroje prie salos

Kinija beveik kasdien siunčia karo lėktuvus, karo laivus ir pakrančių apsaugos laivus prie Taivano, taip reikšdama pretenzijas į salos suverenitetą. Taipėjus jas atmeta.
Duomenys rodo, kad birželį Kinijos laivų, pažeidusių vadinamąją pilkąją zoną, reikšmingai padaugėjo, sakė Taivano pakrančių apsaugos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, kad galėtų pasidalyti informacija su žiniasklaida.
Birželį vandenyse aplink Taivaną ir gretimas saleles buvo aptikti iš viso 263 Kinijos laivai, įskaitant pakrančių apsaugos, gelbėjimo ir tyrimų laivus. Gegužę jų buvo aptikta 200, o 2025 m. birželį – 171. Šie skaičiai neapima karo laivų.
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Praėjusį mėnesį Kinija pradėjo teisėsaugos, kaip ji teigė, patruliavimą vandenyse į rytus nuo Taivano. Taipėjus tai pavadino provokuojančiu ir užmaskuotu ekspansionizmu.
Iki birželio mėnesio Kinijos pakrančių apsaugos buvimas vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje daugiausia apsiribojo dalyvavimu karinėse pratybose aplink Taivaną. Per operaciją Kinijos pakrančių apsauga pirmą kartą radijo ryšiu pareikalavo, kad pro Taivaną plaukiantys krovininiai laivai pateiktų informaciją apie savo įgulas ir kelionės tikslus.
Aukštas vyriausybės pareigūnas teigė, kad Kinija siekia sutrikdyti ne tik laivybą, bet ir atsargų tiekimą Taivanui, neleidžiant komerciniams laivams įplaukti į salos uostus.
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„Ji bando įgyvendinti tai, apie ką jau seniai kalba – naudoti karantiną primenančias priemones, kad įgyvendintų anakondos strategiją prieš Taivaną“, – sakė pareigūnas, pageidavęs likti anonimu.
Taivanas surengs pratybas, per kurias mokysis, kaip reaguoti į galimą karantiną ar blokadą, sakė pakrančių apsaugos pareigūnas, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Naujesni Kinijos pakrančių apsaugos laivai yra karinės paskirties ir su dvigubu korpusu, jie priklauso Kinijos kariniam jūrų laivynui, todėl yra stipresni nei Taivano, sakė jis ir pridūrė, kad būtent dėl to jie taip greitai atstatomi po susidūrimų Pietų Kinijos jūroje.
Be to, Kinijos pakrančių apsaugos laivai veikia poromis, todėl Taivano pakrančių apsaugos laivynui sunkiau juos stebėti. „Jie aprėpia didžiulį plotą“, – pridūrė pakrančių apsaugos pareigūnas.
Taivano suverenitetą atvirai ginantis prezidentas Lai Ching-te sekmadienį paragino savo partiją pasipriešinti Kinijos „raudonajam terorui“ ir ginti salos demokratišką ir laisvą gyvenimo būdą.