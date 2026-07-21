PasaulisĮvykiai

Atėnuose prie Akropolio peiliu užpulti turistai

2026 m. liepos 21 d. 12:35
Antradienį Atėnuose vyras peiliu užpuolė du turistus prie įėjimo į Akropolį, pranešė policija. Tai itin retas įvykis vienoje lankomiausių turistinių vietų Europoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijos teigimu, vyras užpuolė graikų kilmės amerikiečių porą praėjus penkioms minutėms, kai 8 val. buvo atidaryta prieiga prie Partenono. V a. pr. Kr. pastatytą šventyklą vasaros įkarštyje per dieną aplanko vidutiniškai 17 tūkst. lankytojų.
Užpuolikas nesunkiai sužeidė 48 metų moters ranką. 53 metų vyras patyrė sunkesnius kojos sužalojimus. Abu buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negresia, pranešė Graikijos naujienų agentūra ANA.
Policija suėmė užpuoliką. Pasak Graikijos žiniasklaidos, vyresnis nei šešiasdešimtis metų vyras turi psichikos sveikatos problemų. Graikijos teismai kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį į psichiatrijos ligoninę, pranešė naujienų svetainė „News247“.
GraikijaAtėnai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.