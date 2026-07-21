Atėnuose prie Akropolio peiliu užpulti turistai

Policijos teigimu, vyras užpuolė graikų kilmės amerikiečių porą praėjus penkioms minutėms, kai 8 val. buvo atidaryta prieiga prie Partenono. V a. pr. Kr. pastatytą šventyklą vasaros įkarštyje per dieną aplanko vidutiniškai 17 tūkst. lankytojų.
Užpuolikas nesunkiai sužeidė 48 metų moters ranką. 53 metų vyras patyrė sunkesnius kojos sužalojimus. Abu buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negresia, pranešė Graikijos naujienų agentūra ANA.
Policija suėmė užpuoliką. Pasak Graikijos žiniasklaidos, vyresnis nei šešiasdešimtis metų vyras turi psichikos sveikatos problemų. Graikijos teismai kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį į psichiatrijos ligoninę, pranešė naujienų svetainė „News247“.