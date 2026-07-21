Įtariamasis dėl masinių šaudynių Vokietijoje nusižudė kalėjime

Įtariamąjį, kurį Vokietijos žiniasklaida įvardijo kaip 45-erių Fatihą Khaną G., antradienio rytą kalėjimo darbuotojai rado negyvą jo kameroje, pareiškime teigė Žemutinės Saksonijos žemės teisingumo ministerija. Ji nurodė, kad „šiuo metu nėra trečiosios šalies dalyvavimo požymių“ ir kad buvo informuoti tiek jo, tiek šaudynių aukų artimieji.
Birželio 29 d. per šaudynes motinų ir jų vaikų prieglaudoje šiauriniame Štadės mieste žuvo keturios moterys ir du vyrai. Šios masinės šaudynės yra vienas baisiausių tokio pobūdžio nusikaltimų pastarojo meto Vokietijos istorijoje.
Įtariamas šaulys birželio 29 d. atvyko į minėtą centrą, kur buvo numatytas susitikimas, skirtas aptarti būsimus jo 3 mėnesių dukters globos susitarimus.
Pareigūnai sakė, kad vyras staiga išsitraukė šaunamąjį ginklą ir paleido ugnį į vaikų gerovės darbuotojus, o vietos policijos viršininkė pažymėjo, jog aukos buvo „žiauriai“ nužudytos.
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Dar vienas žmogus buvo sužeistas, tačiau išgyveno. Šaudynių metu centre buvo tiek mergaitė, tiek jos 34-erių motina, bet jos nenukentėjo.
Įtariamas šaulys bandė sprukti automobiliu, vairuojamu 65 m. moters, kuri, pasak policijos, turi „glaudų ryšį su šaulio šeima“, tačiau po trumpų gaudynių buvo sučiuptas.
Policija paleido ugnį į automobilį, tačiau nenukentėjo nei įtariamas šaulys, nei vairuotoja, teigė policijos viršininkė. Žurnalas „Der Spiegel“, remdamasis neįvardytais šaltiniais, pranešė, kad vyras anksčiau buvo apkaltintas 3 mėnesių mergaitės purtymu.
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Skelbta, kad gydytojai mergaitei nustatė sužalojimus, atitinkančius purtymą. Tada įtariamasis tariamai ėmė grasinti medicinos centro, kuriame mergaitė buvo gydoma, medikams. Dėl to buvo pradėtas policijos tyrimas, kuris vėliau buvo nutrauktas.