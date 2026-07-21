Neįprasta kelionė: į Rusiją ruošiasi išskirtinis svečias iš JAV

Su anonimiškumo sąlyga kalbėjusio JAV pareigūno teigimu, K. Patelis planuoja apsilankyti Rusijoje spalio 14–15 d., pirmiausia užsukdamas į Maskvą, o po to – į Sankt Peterburgą. Jį greičiausiai priims Rusijos saugumo tarnyba FSB (buvusi KGB).
Nėra aišku, ar FTB direktorius planuoja susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ar kuriuo nors iš jo aukšto rango politinių patarėjų. Taip pat neaišku, kokie klausimai bus įtraukti į jo darbotvarkę. Taip pat pabrėžiama, kad K. Patelio, kaip ir bet kurio kito JAV prezidento administracijos atstovo, planai gali bet kada pasikeisti.
Pasak „Politico“, FTB vadovo kelionė į vieną didžiausių JAV priešininkių Rusiją būtų išties neįprasta, Vašingtonui ir Maskvai toliau nesutariant dėl karo Ukrainoje ir JAV įstatymų leidėjams reikalaujant įvesti naujas griežtas sankcijas Rusijai. Kremlius taip pat įtariamas esąs atsakingas už didelio masto vyriausybinių agentūrų ir privačiojo sektoriaus bendrovių kibernetinio saugumo pažeidimus.
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Leidinys atkreipia dėmesį, kad K. Patelis jau anksčiau, dar JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos laikotarpiu, pasižymėjo prieštaringais su Rusija susijusiais pasisakymais, įskaitant bandymus sukelti abejonių dėl tyrimų, ar D. Trumpas slapta bendradarbiavo su Rusija, kad laimėtų 2016 m. rinkimus.
Nors praėjo jau keleri metai, kai FTB direktorius lankėsi Maskvoje, ten vyko kiti aukšto rango žvalgybos pareigūnai. 2018 m. tuometinis CŽA direktorius Mike'as Pompeo pabrėžė atvirų dialogo kanalų vertę, ypač bendrų interesų srityse, pavyzdžiui, kovojant su terorizmu.
Paskutinis FTB direktorius, apie kurio apsilankymą Rusijoje yra žinoma, buvo Robertas Muelleris, Jo vizitas vyko 2013 m. Vėliau R. Muelleris buvo paskirtas specialiuoju patarėju, kad ištirtų ryšius tarp 2016 m. D. Trumpo prezidentinės kampanijos ir Rusijos, taip pat Maskvos platesnio masto bandymus kištis į JAV rinkimus.
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2022 m. Kremliui pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, tuometinio prezidento Joe Bideno administracijos aukšto rango pareigūnai vengė lankytis Rusijoje, nors JAV ir neuždarė savo ambasados Maskvoje, primena „Politico“.
Vėliau D. Trumpas siekė švelninti santykius su V. Putinu. Per savo antrąją kadenciją jo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris keletą kartų lankėsi Rusijoje, įskaitant susitikimus su Rusijos prezidentu, siekdami aptarti, kaip būtų galima užbaigti karą Ukrainoje.
Su V. Putinu Aliaskos mieste Ankoridže praėjusiais metais susitiko ir pats JAV prezidentas.
JAV federalinis tyrimų biuras (FTB)JAVRusija
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