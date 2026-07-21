„Valstybė agresorė Rusija tęsia kryptingą etnocido politiką, kuria siekiama ištrinti ukrainietišką tapatybę ir pakeisti vietos gyventojus rusais, migrantais iš Vidurinės Azijos, Šiaurės Kaukazo ir kitų regionų“, – pabrėžė GUR.
Pažymima, kad Rusija ukrainiečių padėtį laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose privedė prie katastrofos.
„Gimstamumas yra itin žemas, o mirtingumas – itin aukštas. Šie rodikliai gerokai viršija net vidutinius Rusijos rodiklius“, – teigiama pranešime.
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2025 m. natūralus gyventojų mažėjimas okupuotoje Donecko srities dalyje siekė 9,9 proc. Tai yra 2,4 karto blogesnis rodiklis nei bendras Rusijos vidurkis.
Žvalgybos duomenimis, per dešimt metų Donbaso gyventojų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu. Jei 2001 m. Donecko ir Luhansko srityse kartu gyveno apie 7,37 mln. žmonių, tai 2024 m. pradžioje jų buvo likę apie 3,75 mln.
GUR teigia, kad kritinę situaciją okupuotose teritorijose lėmė Rusijos vykdomas karas ir masinis ukrainiečių pasitraukimas iš okupuotų teritorijų.
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Žvalgybos duomenimis, tam įtakos turi aktyvūs karo veiksmai, smarkiai pablogėjusios sveikatos apsaugos ir socialinės paslaugos, represijos bei priverstinė rusifikacija.
Prie gyventojų skaičiaus mažėjimo prisideda ir mobilizacija į Rusijos okupacinę kariuomenę bei nuosavybės teisių apsaugos nebuvimas.
Gyventojų pakeitimas
Žvalgyba taip pat teigia, kad Rusija aktyviai perkelia savo piliečius į okupuotas Ukrainos teritorijas, siekdama pakeisti jų etninę sudėtį.
Perkėlimas vykdomas pasitelkiant įvairias valstybines programas, lengvatas, finansines paskatas ir karjeros galimybes.
2026 m. liepos duomenimis, okupuotame Kryme ir Sevastopolyje gyvena 200–300 tūkst. etninių rusų, o iki 2042 m. į Sevastopolį planuojama perkelti dar 130 tūkst. Rusijos piliečių.
2024 m. okupuotose Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sričių dalyse gyveno apie 200 tūkst. etninių rusų ir apie 100 tūkst. darbo migrantų iš Vidurinės Azijos bei Kaukazo.
Vien nuo 2026 m. pradžios Donecko srities darbo tarnyboje buvo užregistruota apie 10 tūkst. tokių darbo migrantų.
Didžiąją dalį į okupuotas teritorijas neteisėtai perkeltų Rusijos piliečių sudaro komandiruoti asmenys, dirbantys okupacinėse administracijose, represinėse struktūrose, biudžetinėse įstaigose bei okupantų kontroliuojamose organizacijose ir įmonėse.
Į okupuotas teritorijas taip pat siunčiami gydytojai, mokytojai ir statybininkai. Į Krymą taip pat perkeliama daug karinių pensininkų ir atokių Rusijos regionų gyventojų.
Siekdama paskatinti persikėlimą, Rusija taiko finansines paskatas – kompensuoja būsto nuomą, moka dienpinigius.
Per vieno mėnesio komandiruotę Rusijos pareigūnas gali gauti daugiau kaip 470 tūkst. rublių (daugiau nei 5 tūkst. JAV dolerių), t. y. daugiau kaip aštuonis kartus didesnę sumą nei vidutinis atlyginimas Rusijoje.
Programos „Zemskij vrač“ („Kaimo gydytojas“) ir „Zemskij učitel“ („Kaimo mokytojas“) įpareigoja atvykusius rusus dirbti okupuotose Ukrainos teritorijose ne trumpiau kaip penkerius metus.
Papildoma paskata – rusams dalijami žemės sklypai ir iš ukrainiečių nusavintas būstas.
„Iš esmės Rusija įteisino plėšikavimą laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Pavogtas būstas parduodamas taikant lengvatines hipotekos programas, o Kremliaus valdžia karo prieš Ukrainą dalyviams nemokamai dalija žemės sklypus“, – teigia GUR.
2025 m. okupacinės kariuomenės kariams iš įvairių Rusijos regionų buvo išdalyta 4 tūkst. žemės sklypų.
Žvalgyba taip pat pažymi, kad Kremlius aktyviai pasitelkia į Krymą perkeltus karo dalyvius propagandinėse kampanijose, vykdydamas Krymo rusifikacijos politiką.
Rusijos kolonizacijos planai
GUR teigia, kad Rusija yra priėmusi ilgalaikius planus, numatančius okupuotų Ukrainos teritorijų kolonizavimą.
Viename dokumente dėl Mariupolio ir Kalmiuso rajonų numatyta, kad iki 2035 m. šių teritorijų gyventojų skaičius turėtų padidėti nuo 228 tūkst. iki 518 tūkst., daugiausia perkeliant Rusijos piliečius.
Krymui taip pat parengtos ilgalaikės programos iki 2036 m. ir 2042 m., kurių vienas pagrindinių tikslų – sudaryti kuo palankesnes sąlygas rusams, ypač jaunimui ir kvalifikuotiems specialistams, persikelti gyventi į pusiasalį.
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