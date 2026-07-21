Po tragiškos imigranto mirties – protestai Italijoje

Pasak liudytojų, kai kurie protestuotojai svaidė į policiją butelius ir Molotovo kokteilius, nors iš pradžių demonstracija buvo taiki.
Italijos naujienų agentūra ANSA pranešė, kad nuo šarvuotų policijos automobilių buvo nuplėštos langų grotos, policija panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas.
Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių, įskaitant protestuotojus ir policijos pareigūnus. Žuvusio vyro šeimos advokatas pasmerkė smurtą.
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Daugiau nei 30 metų Italijoje gyvenęs marokietis sekmadienį mirė Bolonijos gatvėje, kai jį sulaikė du policijos pareigūnai. Vietos gyventojo nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip jis guli veidu į žemę, už nugaros surakintomis rankomis, ir nuolat šaukia: „Gelbėkit! Gana, gana!“, o paskui nutyla ir nebejuda.
Vaizdo įraše matyti du paramedikai, tačiau jie nesikiša. Po kelių minučių vyrui nustojus judėti gydytojas vėliau konstatavo jo mirtį.
Žada skaidrų tyrimą
Šis atvejis sulaukė didelio dėmesio Italijoje, pasigirdo kaltinimai dėl perteklinio policijos jėgos panaudojimo. Vidaus reikalų ministerija pažadėjo atlikti „visiškai skaidrų tyrimą“.
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Tačiau premjerės Giorgios Meloni dešiniųjų valdančiosios koalicijos politikai gynė pareigūnus. Valdančioji partija „Lega“ teigė, kad pareigūnai tiesiog atliko savo pareigą.
Tyrėjai tikisi, kad autopsija paaiškins mirties priežastį, įskaitant tai, ar miręs vyras galėjo turėti kokių nors sveikatos sutrikimų. Prokurorai taip pat gavo vieno iš dalyvavusių pareigūnų ant kūno turėtos kameros įrašus, taip pat vietos gyventojo nufilmuotą vaizdo įrašą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl įtariamos dviejų policijos pareigūnų įvykdytos netyčinės žmogžudystės, taip pat dėl keturių paramedikų, kurie, remiantis vaizdo įrašu, iš pradžių tik stebėjo įvykį.
„Nenurimsiu, kol už mano brolį nebus atkeršyta. Jie sumušė ir nužudė jį“, – sakė mirusiojo sesuo.
Policija buvo iškviesta sekmadienį maždaug vidurdienį, kai kaimynai pranešė apie agresyviai besielgiantį vyrą. Naujienų agentūra ANSA pranešė, kad atvykus pareigūnams jis kliudė patrulių automobilį, o šie papurškė pipirinėmis dujomis ir uždėjo jam antrankius.
Nėra aišku, kas sukėlė incidentą Bolonijos Pilastro rajone. Pranešta, kad vyras, kaip įprastai, ten lankė gimines. Įtariama, kad konfliktas kilo priešais garažą. Policija iškvietė pagalbos tarnybas, nes vyrui pasireiškė psichikos krizės požymiai.
Kairieji reikalauja, kad vyriausybė pateiktų informaciją parlamente. Policiją gina dešinieji, dažnai raginantys griežčiau elgtis su imigrantais.
Paprastai policiją girianti G. Meloni per pirmąsias 24 valandas susilaikė nuo bet kokių viešų pareiškimų dėl šio atvejo.