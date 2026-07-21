Pykčius pamršo: D. Trumpas palinkėjo britų premjerui A. Burnhamui sėkmės

Optimistiškoje žinutėje savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas taip pat palinkėjo A. Burnhamui „sėkmės ir Dievo pagalbos“.
Ši greita JAV prezidento palaikymo žinutė buvusiam Didžiojo Mančesterio merui paskelbta po to, kai abu politikai pasikalbėjo telefonu pačią pirmąją valandą po Makerfieldo apygardos parlamento nario atvykimo į Dauningo gatvę.
Šis veiksmas taip pat turėtų išsklaidyti būgštavimus, kilusius anksčiau, kai respublikonų prezidentas A. Burnhamą pavadino „kraštutiniu liberalu“ ir „miestelio meru“.
Jungtinė Karalystė turi septintąjį premjerą per pastarąjį dešimtmetį: juo tapo A. Burnhamas
Be to, tai signalizuoja apie naują pradžią transatlantinėje partnerystėje, nes santykiai su buvusiu premjeru Keiru Starmeriu dėl karo prieš Iraną darėsi vis labiau įtempti.
A. Burnhamo akcijos D. Trumpo akyse pakilo po pasirodžiusių pranešimų, kad jis gali pritarti naujiems naftos ir dujų gręžiniams Šiaurės jūroje, kuriuos JAV prezidentas aktyviai palaiko.
D. Trumpas savaitgalį pareiškė, kad Aberdyno gyventojai „šoktų gatvėse“, jei toks sprendimas būtų priimtas – nors JK vyriausybė dar nėra to oficialiai patvirtinusi.
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Būdamas iškastinio kuro rėmėjas, JAV prezidentas tikino, kad tolesni gręžimai Šiaurės jūroje „paverstų Jungtinę Karalystę iš skurdo ištiktos nelaimės zonos į vieną turtingiausių šalių visame pasaulyje“.
Savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas rašė: „Turėjau labai gerą pokalbį su naujuoju Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Andy Burnhamu. Aptarėme daug temų, įskaitant puikius santykius, kuriuos palaikome su JK. Netolimoje ateityje susitiksime aptarti abiem šalims aktualių klausimų.“
Jis pridūrė: „Ministro pirmininko laukia didelis darbas, bet jis su juo susidoros, ir, žinoma, JAV bus pasirengusios padėti!
„Aptarėme Šiaurės jūros naftą, prekybą, karinį aljansą, Hormūzo sąsiaurio išminavimą ir daug kitų temų.
„Pokalbis buvo įdomus ir praėjo labai gerai. Palinkėjau ministrui pirmininkui Burnhamui SĖKMĖS IR DIEVO PAGALBOS!“
Šio pokalbio svarbą anksčiau buvo pabrėžusi JK ambasada Vašingtone.
Savo įraše platformoje „X“ diplomatinė misija teigė: „Praėjus vos valandai po to, kai pradėjo eiti pareigas, ministras pirmininkas Andy Burnhamas... kalbėjosi su prezidentu Donaldu Trumpu, pabrėždamas JK ir JAV partnerystės svarbą nuo pat pirmos dienos.
„Lyderiai aptarė bendrus prioritetus ir susitarė palaikyti glaudų ryšį.“
Nauji sekretoriai
Buvęs Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Johnas Healey paskirtas naujosios A. Burnhamo vyriausybės iždo sekretoriumi, Edas Milibandas tapo užsienio reikalų sekretoriumi, o Shabana Mahmood ir toliau liks vidaus reikalų sekretore.
Naujasis JK ministras pirmininkas siekia išvalyti iš ministrų kabineto savo pirmtako Keiro Starmerio lojalistus. Tarp ryškesnių kabineto ministrų, kuriems naujasis premjeras parodė duris, yra Davidas Lammy, Rachel Reeves ir Steve‘as Reedas.
J. Healey, kuris neseniai atsistatydino iš K. Starmerio vyriausybės gynybos sekretoriaus pareigų kilus nesutarimams dėl karinio finansavimo, yra ilgametis leiboristų vadovybės narys, vertinamas kaip patikimas ir saugus pasirinkimas.
Vėlai vakare paskelbtame papildomame pranešime skelbiama, kad naujuoju gynybos sekretoriumi tampa Wesas Streetingas, pakeisdamas Daną Jarvisą, o viena iš artimiausių A. Burnhamo aplinkos žmonių – Miatta Fahnbulleh – tapo energetikos sekretore.
Buvusi užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper tapo sveikatos apsaugos sekretore; savo pareigose toliau lieka darbo ir pensijų sekretorius Patas McFaddenas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinė KaralystėAndy Burnhamas
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