Tragedija JAV: bandydami padėti skęstančiajam nuskendo dar 4 žmonės

Delavarų apygardos šerifo biuro duomenimis, tragedija įvyko sekmadienio vakarą prie Sajoto upės, O’Shaughnessy tvenkinyje, maždaug 16 km atstumu į šiaurės vakarus nuo Ohajo valstijos sostinės Kolambuso.
Pasak šerifo Jeffrey Balzerio, mažiausiai septynių žmonių grupė – dvi poros tėvų, suaugęs vyras draugas ir du vaikai – per saulėlydį ilsėjosi upės pakrantėje. Kai kurie iš jų žvejojo, o vienas iš suaugusiųjų įbrido į upę paplaukioti. Jam pradėjus skęsti, du suaugusieji bandė padėti, tačiau ėmė skęsti patys, tada juos puolė gelbėti kiti du suaugusieji. Galiausiai nuskendo visi penki.
Apie įvykį valdžios institucijoms pranešta, kai vienas iš vaikų nubėgo prie netoliese esančio kelio, sustabdė pravažiuojantį automobilį ir papasakojo vairuotojui, kas nutiko.
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Į įvykio vietą atvykusios greitosios pagalbos tarnybos greitai surado dvi moteris ir ištraukė jas iš vandens. Jų mirtis netrukus po to konstatuota vietos ligoninėje. Trijų nuskendusių vyrų kūnai ištraukti kitą dieną.