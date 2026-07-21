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V. Orbano partijos „Fidesz“ duomenų centre – reidas

2026 m. liepos 21 d. 15:34
Buvusio Vengrijos nacionalistinių pažiūrų lyderio Viktoro Orbano partija „Fidesz“, kuri balandžio mėn. rinkimuose prarado valdžią, antradienį pranešė apie prokurorų surengtą reidą jos duomenų serverių centre.
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Šešiolika metų trukusį V. Orbano valdymą užbaigusi premjero Peterio Magyaro naujoji proeuropietiška konservatorių vyriausybė pastaruoju metu imasi skubių veiksmų, siekdama susilpninti jo įsišaknijusią įtaką šioje Vidurio Europos šalyje.
„Prokuratūros tyrėjai be išankstinio įspėjimo atvyko į duomenų centrą, kuriame yra laikomi „Fidesz“ serveriai, ketindami konfiskuoti visą partijos ryšių sistemą ir duomenų bazes“, – teigiama partijos pareiškime platformoje „Facebook“.
„Vengrijoje tokio precedento nebuvo nuo komunizmo žlugimo 1990 m.“, – pridūrė partija.
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P. Magyaro partija „Tisza“ balandžio mėn. visuotiniuose rinkimuose laimėjo triuškinamą pergalę, žadėdama „režimo pasikeitimą“ ir visišką atsiribojimą nuo V. Orbano eros, ir parlamente užsitikrino dviejų trečdalių daugumą.
Jo vyriausybė įvedė daugybę kovos su korupcija priemonių ir konstitucijos pakeitimus, kurie iš esmės užkirstų kelią V. Orbanui vėl kandidatuoti.
Nuversto ministro pirmininko partija „Fidesz“ viešai nuolat smerkia P. Magyaro veiksmus, vadindama juos „autokratiniais“. Būtent tokio kaltinimo savo valdymo laikais dažnai sulaukdavo ir nacionalistinių pažiūrų V. Orbanas.
partija Fidesz (Vengrijos pilietinė sąjunga)Viktoras OrbanasVengrija
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