„New York Post“: Trumpas pageidauja, kad JT generaliniu sekretoriumi taptų FIFA prezidentas

Su D. Trumpu 56-erių šveicaras G. Infantino itin artimai susibičiuliavo organizuodamas šių metų Pasaulio futbolo čempionatą. FIFA prezidentas, pasak „New York Post“, darė viską, kad sužavėtų JAV vadovą ir šis asmeniškai sudalyvautų renginyje. Gruodį G. Infantino netgi įteikė D. Trumpui pirmąjį ir kol kas vienintelį FIFA taikos apdovanojimą.
Jau čempionato metu D. Trumpas paskambino G. Infantino ir paprašė, kad būtų peržiūrėtas FIFA sprendimas vienerioms rungtynėms diskvalifikuoti raudoną kortelę gavusį JAV puolėją Folariną Baloguną. Nors sprendimas buvo peržiūrėtas ir peržiūra baigėsi D. Trumpo naudai, G. Infantino tvirtino, esą JAV prezidentas su pakeistu sprendimu neturėjo nieko bendra.
Pasak su „New York Post“ kalbėjusio šaltinio, D. Trumpas mano, kad FIFA prezidentą „gerbia visi visame pasaulyje, ir pripažįsta, kad jis turi ypatingą gebėjimą vienyti žmones“.
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Kitas generalinis sekretorius bus renkamas dar šiais metais. Jis pakeis iš pareigų pasitraukiantį portugalą Antonio Guterresą, kuris ketina atsistatydinti gruodžio pabaigoje.
„New York Post“ paaiškina, kad norėdamas tapti JT generaliniu sekretoriumi, G. Infantino turėtų gauti 15-os narių JT Saugumo Tarybos (kurios penkios nuolatinės narės turi veto teisę) pritarimą, o vėliau – ir JT Generalinės Asamblėjos patvirtinimą.
Kol kas neaišku, ar šių pareigų nori pats G. Infantino ir ar D. Trumpas su juo apskritai šį klausimą aptarė.
Į „New York Post“ elektroniniu paštu išsiųstą prašymą pakomentuoti galimybę užimti postą Jungtinėse Tautose G. Infantino iš karto neatsakė.
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Tarp dažniausiai minimų pretendentų užimti JT generalinio sekretoriaus postą yra buvusi Čilės prezidentė Michelle Bachelet, kurios kandidatūrai, pasak „New York Post“, dėl jos socialistinių pažiūrų gali priešintis JAV, ir dabartinis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius argentinietis Rafaelis Grossi, kurio kandidatūrai dėl ginčytino Folklando salų klausimo gali prieštarauti Jungtinė Karalystė.
ELTA primena, kad D. Trumpas ne kartą piktinosi, anot jo, JT neveiklumu tarpininkaujant, kai sprendžiami didieji pasaulio konfliktai, o praėjusiais metais JAV prezidentas įsteigė naują, jo paties vadovaujamą Taikos tarybą. Po pastarojo D. Trumpo ėjimo pasigirdo nuogąstavimų, kad JAV prezidentas mėgina kurti JT alternatyvą.
Nuo grįžimo į Baltuosius rūmus 2025 m. sausį, D. Trumpas smarkiai sumažino JAV finansinę paramą JT ir pasitraukė iš daugelio joms pavaldžiųjų organizacijų, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją, UNESCO ir JT Žmogaus teisių tarybą.
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