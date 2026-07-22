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B. Johnsonas rėžė, ką turi daryti Europa: kitaip V. Putinas karo nenutrauks (3)

2026 m. liepos 22 d. 19:35
Lrytas.lt
Kol Vakarai aiškiai neparodys Vladimirui Putinui savo pozicijos dėl Ukrainos, Rusijos diktatorius karo nenutrauks, interviu „Sky News“ sakė buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.
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„Turime tam padaryti galą. Viena iš priežasčių, kodėl šis karas vis dar nesibaigė, yra ta, kad V. Putinas iš tikrųjų nežino, ko mes, Vakarai, siekiame.
Kol V. Putinas manys, kad turi galimybę išlaikyti neapibrėžtumą dėl Ukrainos, jis ir toliau tęs išpuolius“, – įsitikinęs B. Johnsonas.
Buvęs JK premjeras taip pat pabrėžė, kad vienas iš būdų užbaigti karą yra Ukrainos narystė NATO.

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„Todėl Vašingtonas, Londonas, Paryžius ir kitos sostinės turėtų dar kartą aiškiai pareikšti tai, kas anksčiau buvo oficiali politika – Ukraina turi tapti NATO nare“, – dėstė politikas.
B. Johnsonas taip pat pareiškė, kad būtent JAV prezidentas Donaldas Trumpas galėtų daryti stiprų spaudimą V. Putinui ir priversti jį nutraukti karą.
„D. Trumpas gali būti tas žmogus, kuris iš tiesų gali daryti spaudimą V. Putinui ir pasiekti rezultatą.
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Nėra jokių abejonių, kad kalbant apie užsienio politikos iniciatyvas, jis yra pasirengęs imtis gana griežtų priemonių“, – pažymėjo B. Johnsonas ir pridūrė, kad Trumpas tapo pirmuoju JAV prezidentu, panaudojusiu karinę jėgą prieš Iraną.
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