„Turime tam padaryti galą. Viena iš priežasčių, kodėl šis karas vis dar nesibaigė, yra ta, kad V. Putinas iš tikrųjų nežino, ko mes, Vakarai, siekiame.
Kol V. Putinas manys, kad turi galimybę išlaikyti neapibrėžtumą dėl Ukrainos, jis ir toliau tęs išpuolius“, – įsitikinęs B. Johnsonas.
Buvęs JK premjeras taip pat pabrėžė, kad vienas iš būdų užbaigti karą yra Ukrainos narystė NATO.
Ukrainos laimikis: atakuoti Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai, pramonės parkas, naftos bazė
„Todėl Vašingtonas, Londonas, Paryžius ir kitos sostinės turėtų dar kartą aiškiai pareikšti tai, kas anksčiau buvo oficiali politika – Ukraina turi tapti NATO nare“, – dėstė politikas.
B. Johnsonas taip pat pareiškė, kad būtent JAV prezidentas Donaldas Trumpas galėtų daryti stiprų spaudimą V. Putinui ir priversti jį nutraukti karą.
„D. Trumpas gali būti tas žmogus, kuris iš tiesų gali daryti spaudimą V. Putinui ir pasiekti rezultatą.
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Nėra jokių abejonių, kad kalbant apie užsienio politikos iniciatyvas, jis yra pasirengęs imtis gana griežtų priemonių“, – pažymėjo B. Johnsonas ir pridūrė, kad Trumpas tapo pirmuoju JAV prezidentu, panaudojusiu karinę jėgą prieš Iraną.
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