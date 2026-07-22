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Iš Kremliaus – pirmoji reakcija į naujo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado paskyrimą (1)

2026 m. liepos 22 d. 12:57
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos paskirtas naujas vyriausiasis kariuomenės vadas nepakeis padėties fronte.
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„Nemanau, kad tai sukels kokių nors pokyčių fronto linijose“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad Maskva ketina tęsti beveik ketverius su puse metų trunkantį puolimą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą Oleksandrą Syrskį ir į jo vietą paskyrė Ukrainos Jungtinių pajėgų vadavietės vadą generolą majorą Mychailą Drapatą.
Taip prezidentas reagavo į kelias dienas besitęsiančius protestus Ukrainoje dėl populiaraus gynybos ministro Mychailos Fedorovo atleidimo. Demonstrantai, be kita ko, reikalavo atleisti O. Syrskį.
KremliusDmitrijus PeskovasMychailas Drapatas
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