M. Le Pen apskundė nuosprendį ir iki prezidento rinkimų išvengė apykojės

Dėl to apeliacinio teismo paskirta vienų metų laisvės atėmimo bausmė su elektronine apykoje kol kas nebus vykdoma. Tad M. Le Pen gali be jokių kliūčių pradėti savo 2027 m. prezidento rinkimų kampaniją, kaip ir buvo suplanavusi. Prokuratūra nusprendė neskųsti apeliacinio teismo sprendimo.
Kasacinis teismas buvo paskelbęs, kad sprendimą dėl M. Le Pen skundo priims vėliausiai iki balandžio pradžios, t. y. prieš prasidedant prezidento rinkimams. Pirmasis rinkimų turas numatytas balandžio 18 d., o antrasis – 2027 m. gegužės 2 d.
Ar M. Le Pen galiausiai prieš rinkimus teks nešioti elektroninę apykoję, priklauso nuo dviejų veiksnių.
Pietų Prancūzijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuoti dešimtys šeimų: sudegė 10 namų
Pirma, Kasacinis teismas turėtų palikti galioti apeliacinio teismo sprendimą, taip paversdamas nuosprendį galutiniu. Be to, jis turėtų paskelbti savo sprendimą gerokai iki rinkimų, nes bausmę skiriantis teisėjas dėl elektroninės apykojės uždėjimo datos ir sąlygų nuspręstų tik praėjus kelioms savaitėms po nuosprendžio įsiteisėjimo.
Jei iki to laiko M. Le Pen būtų išrinkta prezidente, ji turėtų imunitetą, o nuosprendis galėtų būti vykdomas tik pasibaigus jos kadencijai.
Apeliacinis teismas jau pašalino kitą kliūtį lyderės kelyje. Jis atėmė iš jos pasyviąsias rinkimų teises, t. y. teisę būti renkamai, tik 15 mėnesių laikotarpiui; šią bausmę M. Le Pen jau atliko nuo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo. Pirmosios instancijos teismas buvo atėmęs iš jos šią teisę penkeriems metams ir sprendimas įsigaliojo iš karto.
Susiję straipsniai
Kiek tikėtina, kad M. Le Pen kitąmet iš tikrųjų bus išrinkta prezidente, labai priklauso nuo to, kas atstovaus kitoms politinėms stovykloms, o dėl to dar nėra aiškiai apsispręsta. Aišku tik tai, kad kairiųjų partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ lyderis Jeanas Lucas Mélenchonas vėl bus jos kandidatas rinkimuose.
Tačiau M. Le Pen šansai patekti į antrąjį rinkimų turą yra gana dideli. Jau kelis mėnesius jos reitingai apklausose gerokai viršija 30 proc., taigi ji aiškiai pirmauja.