Po narkotikų testų Prancūzijos ministerijose – pirmieji atleidimai

„Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, – teigė S. Lecornu. – Tai tiesa. Tačiau pirmiausia tai dariau saugumo sumetimais“. Daugelis darbuotojų, kurie atlikto narkotikų testą, esą turi prieigą prie „itin jautrios“ informacijos.
Birželio viduryje S. Lecornu nurodė ministerijose atlikti „iš anksto neskelbtus ir privalomus testus imant seilių mėginį“. Anot žiniasklaidos, dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai, skiriami vyriausybės sprendimu.
Be jautrios informacijos apsaugojimo aukštu valstybiniu lygiu dar viena narkotikų testų atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikalstamumu.
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Pasak S. Lecornu, narkotikų prekyba yra „didžiausias vidaus politikos iššūkis, su kuriuo šiuo metu susiduria ir artimiausiais metais susidurs mūsų šalis“. Jis kalbėjo apie beveik milijoną kvaišalus Prancūzijoje vartojančių žmonių.
„Tai liečia visus visuomenės sluoksnius“, – interviu kalbėjo premjeras. Nuo to esą nėra apsaugoti ir politikai.
Valstybės kova su narkotikais, pasak vyriausybės vadovo, išliks patikima tik tada, jei tie, kurie jai vadovauja, patys bus aukščiau bet kokių įtarimų.
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„Negalima smerkti šešiolikmečių žudymų priemiesčiuose ir kartu toleruoti narkotikų vartojimo prabangiuose rajonuose“, – pabrėžė S. Lecornu.
Todėl narkotikų testai vyriausybėje ir ministerijose esą nebus vienkartinė akcija. Jie bus tęsiami.
„Neturiu abejonių, kad man įpėdiniai eis dar toliau“, – teigė ministras pirmininkas.
Iš anksto neskelbus, testai dėl narkotikų vartojimo prieš kelias savaites buvo atlikti ir vyriausybės rūmuose. Jų rezultatas – premjeras ir jo darbuotojai buvo „švarūs“, pranešė stotis TF1.