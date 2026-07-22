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Roterdame ant tilto susidūrė tramvajai, sužeista 15 žmonių

2026 m. liepos 22 d. 16:31
Trečiadienį Roterdame ant svarbaus tilto susidūrė du tramvajai, sužeista mažiausiai 15 žmonių, vienas iš jų – sunkiai, pranešė pareigūnai.
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Erazmo tiltas yra svarbus šio Nyderlandų uostamiesčio objektas, nutiestas per Maso upę. Jis taip pat yra reikšmingas transporto mazgas.
Vaizdo kameros užfiksavo, kaip vienas tramvajus rėžiasi į kito galą. Abu jie buvo apgadinti, o eismo juostose pažiro nuolaužos. Pareigūnai atitvėrė įvykio vietą, o tiltas buvo uždarytas abiem kryptimis.
Daugybė gelbėtojų išskubėjo į įvykio vietą evakuoti sužeistųjų. Roterdamo valdžia iš pradžių skelbė, kad buvo sužeista 18 žmonių, tačiau vėliau šį skaičių sumažino ir kalbėjo apie 15 sužeistųjų, pranešė nacionalinis transliuotojas NOS. Sunkiai sužeistas žmogus buvo išgabentas į ligoninę.
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„Matėme filmuotą medžiagą ir esame giliai sukrėsti“, – teigė Roterdamo transporto bendrovė RET, kuri valdo miesto tramvajus.
„Bendradarbiaudami su avarinėmis tarnybomis, darysime viską, ką galime, kad išsiaiškintume, kaip tai galėjo įvykti“, – pareiškime pridūrė įmonė.
NyderlandaiRoterdamas

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