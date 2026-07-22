Z. Mamdani: Niujorkas negali vykdyti TBT išduoto B. Netanyahu arešto orderio

Socialiniame tinkle X paskelbtame vaizdo įraše Z. Mamdani teigė, kad jo administracija išnagrinėjo visas teisines galimybes pagal galiojančius įstatymus, tačiau nustatė, kad miestas neturi įgaliojimų vykdyti orderio. Tikimasi, kad B. Netanyahu rugsėjį atvyks į kasmetinę Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją Niujorke.
„Jei Benjaminas Netanyahu atvyktų čia, akivaizdu, kad neturime nepriklausomų teisinių įgaliojimų vykdyti šį orderį“, – sakė meras ir pridūrė, kad Izraelio ministras pirmininkas nėra laukiamas Niujorke.
Per rinkimų kampaniją Z. Mamdani sakė sieksiantis suimti B. Netanyahu, jei bus išrinktas meru. Vėliau jis sušvelnino šią poziciją ir sakė, kad reikia išsiaiškinti teisines galimybes.
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TBT 2024 m. lapkritį išdavė B. Netanyahu arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų Gazos Ruože. B. Netanyahu ne kartą atmetė šiuos kaltinimus.
Vaizdo įraše Z. Mamdani teigė, kad įgaliojimus vykdyti orderį turi prezidento Donaldo Trumpo administracija. Tačiauū D. Trumpas pareiškė neketinantis to daryti. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Izraelis nepripažįsta TBT ir nėra saistomos jo sprendimų.
IzraelisBenjaminas NetanyahuDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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