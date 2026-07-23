JAV ir Saudo Arabija pasirašė istorinį susitarimą

„JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras Jo karališkoji aukštybė princas Abdulazizas bin Salmanas pasirašė susitarimą dėl taikaus branduolinio bendradarbiavimo, visuotinai žinomą kaip „123 susitarimas“, taip pat prie jo pridedamą dvišalį saugumo garantijų susitarimą“, – teigiama departamento pranešime.
„Kartu šie du susitarimai sudaro teisinį pagrindą dešimtmečių trukmės ir kelių milijardų dolerių vertės partnerystei, kuri prisidės prie kelių prioritetinių ekonominių bei strateginių tikslų, įskaitant branduolinio ginklo neplatinimą, įgyvendinimo.“
Jungtinės Valstijos tikisi gauti ekonominės naudos eksportuodamos branduolinę technologiją ir kurdamos darbo vietas JAV. Saudo Arabijai šis susitarimas turėtų padėti patenkinti šalies energetikos poreikius, teigė departamentas.
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Dabar susitarimas bus pateiktas peržiūrai JAV Kongresui, kur jis gali susidurti su pasipriešinimu. Daugelis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose Artimuosiuose Rytuose, ypač atsižvelgiant į tebevykstantį JAV karą su Saudo Arabijos ilgamečiu regioniniu varžovu Iranu.
Be to, kol kas neaišku, kokiu mastu tarptautiniams inspektoriams bus suteikta prieiga prie Saudo Arabijos branduolinių objektų, siekiant užkirsti kelią galimam jų panaudojimui kariniais tikslais.
Derybos su Kinija ir Rusija
Saudo Arabija, viena iš didžiausių energijos vartotojų Artimuosiuose Rytuose kartu su Iranu, neturi žinomos branduolinio ginklo programos, tačiau jau daugelį metų, vadovaujant kronprincui Mohammedui bin Salmanui, plėtoja civilinę branduolinę energetiką.
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Karalystė taip pat vykdo derybas su Kinija ir Rusija, taigi D. Trumpo administracija, tikėtina, siekia sumažinti šių šalių įtaką, glaudžiau bendradarbiaudama su Rijadu branduolinės energetikos srityje.
Saudo Arabija yra pasirašiusi Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį ir yra sudariusi saugumo garantijų susitarimą su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA).
Tačiau ji nėra pasirašiusi papildomo protokolo, kuris suteiktų JT branduolinės saugumo priežiūros institucijai platesnius įgaliojimus ieškoti nedeklaruotų branduolinių veiklų.
Baimė dėl regioninių ginklavimosi varžybų
Kronprincas Mohammedas 2018 m. pareiškė, kad Saudo Arabija nesiekia įsigyti branduolinių ginklų, tačiau „kuo greičiau“ paseks Irano pavyzdžiu, jei šis jų įsigytų. 2023 m. jis šią poziciją pakartojo.
Rijadas ir Teheranas ilgą laiką buvo regioniniai konkurentai ir tik nuo 2023 m. ėmė atsargiai gerinti tarpusavio santykius.
Ekspertai baiminasi, kad glaudesnis branduolinis bendradarbiavimas su Saudo Arabija gali paskatinti kitas regiono šalis, įskaitant Jungtinius Arabų Emyratus, Turkiją ir Egiptą, taip pat siekti branduolinio ginklo.
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