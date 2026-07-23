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JAV tęsiant smūgius į Iraną Jungtinė Karalystė atšaukė ambasados darbuotojus

2026 m. liepos 23 d. 07:22
Lrytas.lt
Irano ir JAV konfliktui toliau aštrėjant, Jungtinė Karalystė atšaukė iš Teherano ten dar likusius diplomatinės atstovybės darbuotojus. JAV bombardavo Iraną dvyliktą naktį iš eilės.
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„Dėl saugumo padėties Jungtinės Karalystės darbuotojai laikinai atšaukti iš Irano. Mūsų ambasada toliau dirba nuotoliniu būdu“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje paskelbtame pranešime.
Ministerija patarė susilaikyti nuo kelionių į Iraną ir perspėjo, kad Didžiosios Britanijos piliečiams ir dvigubą Didžiosios Britanijos ir Irano pilietybę turintiems asmenims gali grėsti areštas, tardymai ar sulaikymas.
Panašių priemonių buvo imtasi ir vasarį, prieš JAV ir Izraeliui pradedant kovines operacijas.
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JAV centrinė vadovybė vėlai trečiadienį pranešė, kad 12-oji atakų naktis buvo skirta „dar labiau sumažinti Irano gebėjimą kelti grėsmę civiliams jūrininkams ir komerciniams laivams regiono vandenyse“.
Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, raketos pataikė į vietas vakarų Irane.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau perspėjo Iraną, kad už kiekvieną Hormuzo sąsiauryje pašautą laivą bus sunaikintas tiltas arba elektrinė.
Irano užsienio reikalų ministras Seyedas Abbasas Araghchi taip pat teigė, kad Iranas laikysis „akis už akį“ požiūrio.
„Bet kokia agresija prieš Iraną, įskaitant mūsų infrastruktūrą, sulauks galingo ir ryžtingo atsako“, –trečiadienį pareiškė jis.
JAVIranassmūgiai
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