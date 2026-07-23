NVO: D. Trumpo šeimos projektas Albanijoje jau padarė „neatitaisomą“ žalą

AFP gauti palydoviniai vaizdai rodo, kad gegužę per 25 dienas buvo išvalytas kelias, plynai iškirstas miško kvartalas ir pastatytas tiltas per kanalą, jungiantį Nartos lagūną su jūra.
„Paplūdimiuose dirbantys buldozeriai jau suniokojo nykstančių jūrinių vėžlių lizdavietes“, – AFP sakė jūrų biologas Olsi Nika, vadovaujantis nevyriausybinei organizacijai „EcoAlbania“.
Be to, daugybės paukščių rūšių perėjimo vietos buvo pažeistos dėl per kopas nutiestų privažiavimo kelių ir medžių kirtimo, o statybos svarbiame kanale tarp lagūnos ir jūros smarkiai sutrikdė vandens srautus, būtinus pelkėms ir šlapynėms išsaugoti.
Albanijoje vilnija protestų banga prieš neteisėtai plėtojamą prabangų kurortą: įsivėlęs D. Trumpo žentas
„Tai visiškas biologinės įvairovės sunaikinimas“, – sakė O. Nika.
Kasdienės demonstracijos prieš projektą privertė sustabdyti kai kuriuos darbus, tačiau „žala, padaryta paveldo vietovei dar gerokai iki statybų pradžios, yra didžiąja dalimi nepataisoma“, – teigia Tiranos universiteto profesorius Ferdinandas Bego.
Viešbučiai tarp flamingų kolonijų
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Aplinkosaugos aktyvistai jau seniai reiškia susirūpinimą dėl 4,5 mlrd. eurų vertės projekto, apie kurį 2024 m. pirmą kartą prakalbo D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris – prabangių viešbučių statybos negyvenamoje saloje, tarp flamingų kolonijų.
D. Trumpo duktė Ivanka vienoje tinklalaidėje aiškino, kad „turime ne tik salą, bet ir penkių mylių pakrantės ruožą tiesiai priešais salą su nuostabiu pusiasaliu, kurio vienoje pusėje yra lagūna, kitoje – jūra, o aplink – nuostabūs balto smėlio paplūdimiai“.
Albanai jau kelis mėnesius protestuoja prieš šį projektą, tačiau pasipiktinimas sprogo tik prieš šešias savaites, kai buvo nutiesta spygliuota viela, žyminti komplekso ribas.
Privatūs apsaugos darbuotojai vieną protestą numalšino, o tai paskatino naują demonstracijų bangą.
Ministras pirmininkas Edi Rama, kurio vyriausybė valdo šalį jau 13 metų, gina, jo teigimu, „puikiausią Europos projektą“, teigdamas, kad jis padės Albanijai pasivyti pakrantės kaimynes Juodkalniją, Graikiją ir Kroatiją pritraukiant užsienio kapitalą ir kuriant darbo vietas.
Birželio viduryje grupė mokslininkų apsilankė statybvietėje, kad įvertintų žalą, kurią galėjo padaryti parengiamieji darbai. Po vizito paskelbtoje ataskaitoje jie pabrėžė žalą vėžlių lizdavietėms, paukščių buveinėms ir vietinėms kopoms.
Nevykdo ES duotų įsipareigojimų
Protestuotojus prieš šį projektą parėmė britų popžvaigždė Dua Lipa, kuri yra kilusi iš Kosovo.
Net Europos Sąjunga, į kurią Albanija tikisi įstoti 2030 m., išreiškė susirūpinimą dėl to, kad šalis nevykdo įsipareigojimų pagal 27 skyrių, skirtą aplinkai ir klimato kaitai.
„Dar prieš prasidedant šiems protestams buvome susitarę su Albanija, kad šiais metais ji atšauks 2024 m. priimtas saugomų teritorijų įstatymo pataisas ir panaikins įstatymą dėl strateginių investuotojų“, – liepos mėnesį sakė už plėtrą atsakinga Europos Komisijos narė Marta Kos.
Vienos universiteto profesorius Friedrichas Schiemeris, birželį apsilankęs projekto vietoje, teigė, kad būtina skubiai apriboti žalą šiai teritorijai, nes, pasak jo, didelio masto turizmo projektai „gali nepataisomai pakenkti jos gamtiniam vientisumui“.